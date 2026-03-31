Рынок земли в Украине: на какие участки значительно выросли цены

Предложение участков сельскохозяйственного назначения сократилось.

В феврале 2026 года на рынке земли в Украине зафиксировали неоднородную динамику изменения стоимости участков. Больше всего дорожают участки для сельского хозяйства и застройки, особенно большой площади.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН, по сравнению с февралем 2025 года в сегменте земель сельскохозяйственного назначения заметно подорожали земельные участки площадью более 5 000 квадратных метров.

Отмечается, что медианная цена участка площадью 80 соток выросла на 69% – до 18,4 тыс. долл. Что касается других участков, которые также заметно подорожали: 70 соток +58% – до 16,4 тыс. долл.; 50 соток +57% – до 12,2 тыс. долл.; 40 соток +22% – до 13,2 тыс. долл.

В то же время участки площадью от 10 до 30 соток подорожали менее существенно. В частности, для участков в 10 соток цены выросли на 16% – до 7,6 тыс. долл., для 20 соток – на 10% (до 8,1 тыс. долл.), а для 30 соток – также на 16% (до 9,4 тыс. долл.).

При этом предложение по участкам сельскохозяйственного назначения сократилось от -1% до -9%. Рост количества объявлений о продаже фиксировался только по участкам площадью 70 и 90 соток (на 14% и 15% соответственно).

Отметим, что, по данным"Опендатабот", в Украине средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тыс. грн за гектар.

Земля под жилищную и общественную застройку

По данным исследования "OLX Недвижимость", заметно подорожала и земля для жилищной и общественной застройки. В этом сегменте цены по Украине стали выше почти на всех участках по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольший рост наблюдается на землях под застройку площадью 90 соток (+60%) – до 40,7 тыс. долл., а также 80 соток (+38%) – до 45,4 тыс. долл. На +25% выросла медианная стоимость земли под застройку площадью 1 га (55,4 тыс. долл.).

В пределах от 14% до 17% наблюдается подорожание участков площадью 10 соток - 14 тыс. долл., 20 соток - 13,8 тыс. долл., 30 соток - 14 тыс. долл., 40 соток - 19,2 тыс. долл. Неизменной осталась медианная стоимость участка под застройку площадью 60 и 70 соток (23,5 тыс. долл. и 30,5 тыс. долл.).

Аналогично участкам сельскохозяйственного назначения, на участках под жилую и общественную застройку уровень предложения снизился по сравнению с февралем 2025 года. Наиболее существенный спад фиксируется на участках площадью 10 соток – 11% в количестве объявлений о продаже на платформе.

Земля для промышленности, транспорта и другого назначения

Третьим по количеству объявлений на OLX Недвижимость является сегмент земли для промышленности, транспорта и другого назначения. Здесь, в отличие от двух предыдущих сегментов, наблюдается несколько иная динамика, а именно снижение медианных цен на некоторые площади.

Спад медианной стоимости фиксируется на участках площадью:

60 соток (-36%) – до 73,8 тыс. долл.;

1 га (-30%) – до 70,8 тыс. долл.;

50 соток (-25%) – до 53,6 тыс. долл.;

5 соток (-11%) – до 35,4 тыс. долл.

Зато на +35% выросла медианная цена участков площадью 80 соток – до 166 тыс. долл. На +18–19% – участков площадью 10 и 20 соток (до 35,9 тыс. долл. и 50,2 тыс. долл. соответственно).

Другая динамика в этом сегменте фиксируется и в отношении уровня предложения. В некоторых случаях количество объявлений стало выше, например, на участки площадью 1 га, а на определенные площади – ниже, в частности, на площади 40, 50, 70, 80 соток.

"В настоящее время рынок земли развивается неравномерно: больше всего дорожают участки для сельского хозяйства и застройки, особенно те, что имеют большую площадь. Уровень предложения при этом снижается. В то же время с промышленными землями ситуация менее стабильна: по количеству объявлений о продаже и медианным ценам наблюдаем как рост, так и спад на разные площади", – резюмировали эксперты.

По данным "Опендатабот", украинцы за четыре года работы рынка в целом уже инвестировали в сельскохозяйственные земли более 30 млрд грн.

В Минэкономики сообщали, что по результатам прошлого года самые дорогие паи были зафиксированы в западных и центральных регионах Украины: Ивано-Франковская область – до 165 615 грн/га; Тернопольская область – до 126 068 грн/га; Львовская и Винницкая области – более 80-100 тыс. грн/га.

