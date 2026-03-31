Далекобойные 'санкции' Украины оказали самый сильный эффект за годы войны, – аналитики

Удары по нефтяным портам РФ на Балтике ограничили военную машину Путина.

После нанесения Украиной ударов по портам в Ленинградской области, важным для нефтяного сектора России, некоторые партнеры призвали Киев сократить удары, поскольку мировые цены на энергоносители растут на фоне войны в Иране. После этого США ослабили санкции на экспорт. Как пишет журнал Atlantic Council, таким образом США "пытаются уменьшить растущее давление на международные энергетические рынки из-за закрытия логистически важного Ормузского пролива.

Комментарии прозвучали после "одного из самых важных украинских авиаударов за всю войну", когда украинские дальнобойные беспилотники поразили главные российские нефтяные экспортные терминалы на Балтийском море. Это нанесло значительный ущерб и нарушило "одну из важнейших экономических артерий Кремля".

"Нанося удар по важнейшим элементам инфраструктуры экспорта нефти России, Украина стремится ограничить способность Путина превращать более высокие цены на нефть в увеличение доходов военного времени", – отметили авторы.

Издание отметило успешность тактики, приводя слова аналитика нефтегазовой отрасли Бориса Аронштейна, который считает эти удары "самой серьезной угрозой экспорту российской нефти" с начала полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году. "Продуманность, масштаб и направленность атак, а также время их проведения – все это вместе произвело эффект, которого я лично не могу вспомнить за более чем четыре года войны", – прокомментировал он.

Также издание пишет, что атаки нефтяных терминалов в Балтийском море являются частью стратегической бомбардировочной кампании, направленной на ослабление военной машины Путина. Ведь порты, нефтеперерабатывающие заводы и связанная с ними инфраструктура являются движущей силой экономически важной энергетической отрасли России. А с увеличением количества украинских дальнобойных беспилотников и ракет масштаб ударов Украины неуклонно растет. К тому же Украина не имеет ограничений на использование оружия собственной разработки, в отличие от предоставленного партнерами.

"Кремлевские чиновники, безусловно, заметили рост влияния Киева. В последние недели бывший министр обороны России и нынешний секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу предупредил, что отечественная программа беспилотников в Украине продвинулась до такой степени, что ни один российский регион не застрахован от нападения", – говорится в статье.

Кроме того, способность Украины наносить масштабные авиаудары глубоко внутри российской территории вызвала громкую критику со стороны влиятельного сообщества российских военных блогеров, а также породила широкую озабоченность относительно эффективности противодроновой обороны страны. Многие ставили под сомнение, как медленные дроны могут проходить через несколько российских регионов, чтобы поразить цели, часто расположенные более чем в тысяче километров от украинской границы.

Авторы считают, что основу для недавних успехов Украины создали усилия по ликвидации российских средств противовоздушной обороны и созданию коридоров для ударов на большие расстояния. "Этот подход, похоже, будет продолжен. Поскольку значительная часть существующих средств противовоздушной обороны Кремля уже развернута вдоль линии фронта в Украине или используется для защиты крупных российских городов вместе с дворцами Путина и его соратников, сейчас считается, что в резерве для противодействия растущей угрозе со стороны украинских беспилотников осталось мало что", – отмечается в статье.

Предполагается, что масштабы и частота украинских ударов по нефтегазовой инфраструктуре, вероятно, будут продолжать расти в ближайшие месяцы, поскольку "Киев ищет способы перенести войну в Россию". Украинские власти, по мнению автора материала, надеются, что эти атаки могут помочь приблизить конец войны, лишив Кремль жизненно важного финансирования и поставив под угрозу основы экономической стабильности России.

Пока что Путин отвергает призывы к компромиссному миру. Однако, возможно, он в конечном итоге будет вынужден пересмотреть свое вторжение, если столкнется с перспективой опасной дестабилизации на внутреннем фронте. Кремлевский диктатор остается решительным в достижении своей цели – уничтожении украинской государственности, но его также преследуют опасения относительно нового краха России, который повторил бы катастрофы 1917 и 1991 годов.

Напомним, что прямые атаки на вражескую нефтяную инфраструктуру лишают Россию возможности пользоваться ослаблением санкций и торговать нефтью с миром. По имеющимся данным, только за последний месяц было совершено 10 масштабных налетов на российские объекты, некоторые из которых расположены глубоко в тылу.

В то же время после того, как Украина начала серию атак беспилотниками на главные экспортные хабы России, в частности на Новороссийск на Черном море, а также на Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море, возможности России зарабатывать на мировом нефтяном кризисе сократились. А российское правительство готовится ввести запрет на экспорт бензина. На данный момент Россия все еще может экспортировать нефть со своих восточных терминалов, обслуживающих Азию.

