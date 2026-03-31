'Уничтожили мою жизнь': экс-продюсер Поляковой вышла на связь после скандального интервью ее мужа

Бывшая продюсер украинской певицы Оли Поляковой Ирина Ковальская сделала ряд громких заявлений об исполнительнице после скандального интервью ее мужа Вадима Буряковского, который упомянул ее в нелицеприятном свете.

"Это люди, которые уничтожили мою семью, уничтожили мою жизнь", - сказала она в опубликованном в Instagram видео.

Также Ковальская заявила, что Полякова "омолодила" себя на целых пять лет, сменив год рождения. По ее словам, певица родилась не в 1984-м году, как указывает везде, а в 1979-м.

"5 лет жизни, которые мы провели вместе, она просто вычеркнула их. Она 1979-го года рождения, но во всех пабликах у нее стоит 1984-й год. То есть она взяла и себя, так сказать, омолодила, и те пять лет просто выбросила. Она рассказывает, что была сама себе продюсером - это неправда", - заявила Ковальская.

Также экс-продюсер рассказала о знакомстве Поляковой с Буряковским у него на дне рождения:

"Я получила звонок: "Я - сын Поплавского, у нас намечается концерт на пароходе, может Оля на нем выступить?".. Он говорит: "Мы знаем, что у вас гонорар 1000 долларов, если без балета (с балетом было 1500), но давайте за 300?". Я говорю: вы нормальные? Я об этом даже разговаривать с Олей не буду".

Но в итоге, как добавила Ковальская, Полякова согласилась выступить за 500 долларов и получила еще тысячу от именинника Буряковского за выступление на бис.

Напомним, на днях Оля Полякова прямо со сцены высказалась о своем муже после скандального интервью.

Вас также могут заинтересовать новости: