Украина нашла способ давления на военную машину России, – дипломат

По его словам, россияне и экономика военной машины РФ еще не ощутили последствия удара по порту Усть-Луга в полной мере.

Такие удары, как по порту Усть-Луга, – это хороший сигнал для России, что Украина может влиять на рост цен на нефть, а значит – на российскую экономику. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины (2019–2020) Вадим Пристайко на Radio NV.

"Нужно около 10 месяцев для того, чтобы повышение цен на нефть изменило структурные проблемы, которые возникли в их экономике. А у них действительно серьезные структурные проблемы, которые не лечатся быстрыми поступлениями долларов", – сказал он.

К тому же, по словам дипломата, сейчас еще нет влияния изменения цены на реальные поступления, потому что большая часть проданного – это нефть, которая физически поступала на танкеры.

Видео дня

"Здесь россияне и экономика их военной машины еще не ощутили [последствий ударов]. Просто слава Богу, что на данный момент у нас появилось такое оружие, которое позволило нам повлиять на рост цены. Далее нам нужно сесть и подумать: "Хорошо, это работает. Что еще может сработать и каким образом шаг за шагом приблизит нас к решению", – заявил Пристайко.

По его словам, Украина на правильном пути.

"Мы до сих пор выживаем и, в принципе, делаем это довольно успешно. Даже пытаемся кому-то экспортировать наше решение", – резюмировал дипломат.

Удары по порту Усть-Луга

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 марта беспилотники в седьмой раз подряд атаковали Ленинградскую область России. Звуки взрывов слышали в районе Усть-Луги, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил атаку, заявив, что по состоянию на 6:00 над областью было сбито 38 беспилотников. Также он подтвердил дополнительные поражения в порту Усть-Луга. В 07:09 он сообщил, что атака беспилотников закончилась.

Порт Усть-Луга уже в третий раз в течение марта подвергается ударам беспилотников. Предыдущая такая атака произошла в ночь на 29 марта. Тогда россияне фиксировали дымовую завесу такого масштаба, что ее было видно с пассажирских самолетов.

