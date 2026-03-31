Пасхальный краффин напоминает нечто среднее между круассаном и кексом.

Уже скоро у христиан наступит Пасха 2026. Среди всего разнообразия праздничной выпечки особенно выделяется пасха краффин, популярная в Европе и Австралии. Украинцы также полюбили этот рецепт, хоть он и далек от традиционного.

Краффин - это выпечка, похожая на что-то среднее между плотным кексом и слоеным круассаном. Тесто для нее не формируют одним комком, а раскатывают в тонкие листы и заворачивают спиралью. Готовые изделия имеют привлекательный волнистый верх и красивый разрез. Готовить краффины несложно даже для тех, кто никогда не работал с тестом. Они проще традиционной пасхи еще и тем, что не смазываются глазурью сверху.

Пасха краффин - лучший рецепт и ингредиенты

Тесто на такую выпечку содержит много масла и яиц. За счет этих ингредиентов получается особенно воздушная пасха краффин, нежная как пух. Чтобы изделия хорошо поднялись, используйте свежие дрожжи сразу с магазина.

Видео дня

Для приготовления вам понадобятся следующие пищевые продукты:

семьсот граммов муки;

двести миллилитров молока;

сорок граммов свежих дрожжей или пятнадцать граммов сухих;

пять куриных яиц;

восемьдесят граммов сахара;

щепотка соли;

щепотка ванилина;

сто восемьдесят граммов сливочного масла 82%;

начинка по вкусу - изюм, цукаты, апельсиновая цедра, шоколадная крошка и т.д.

Из этого количества ингредиентов получится около 5-6 штук. Также обязательно подготовьте фольгу (ею накрывают верхушки изделий, чтобы не подгорели) и бумажные формы для пасхи. Последние желательно брать широкие, иначе тесто может вылезти из тесного пространства и выпечка получится не такой красивой.

Молоко нагрейте, смешайте с ложкой сахара и дрожжами. Оставьте опару на пятнадцать минут для активации - должна появиться пена. Яйца взбейте с остальным сахаром, солью и ванилином. Из сливочного масла выделите 80 граммов и растопите в микроволновке.

В большую миску просейте муку. Добавьте взбитые яйца, жидкое сливочное масло и дрожжевую опару. Замешивайте тесто около 10 минут, пока не перестанет быть липким. Оставьте для подъема в теплом месте на один час. Также положите на столе остальные 100 граммов сливочного масла, чтобы оно хорошо растаяло. Если используете в выпечке изюм, то замочите его в горячей воде или в алкоголе, чтобы пасхальный краффин был ароматным.

Разделите тесто на 5-6 одинаковых частей и дайте постоять еще 15 минут. Каждую раскатайте в очень тонкий пласт. Смажьте с одной стороны сливочным маслом по всей площади и разложите начинку - изюм, цукаты, орехи и что угодно по вкусу. Затем заверните каждый лист в плотный рулет и оставьте еще на 20 минут.

Чтобы получился удачный краффин, рецепт требует аккуратно его завернуть, как показано на фото выше. Сначала рулет нужно разрезать посередине, не дорезая около 2 сантиметров до края. Один конец заверните в спираль. Другой оберните вокруг этой спирали. Выложите заготовки в формы для выпечки так, чтобы те были заполнены не более чем на 1/3.

В последний раз оставьте тесто в формах настояться на 1 час в теплом месте. Это нужно, чтобы краффины хорошо поднялись. Выпекайте пасхи в разогретой до 200° духовке 10 минут. Затем накройте верхушки фольгой и выпекайте ещё около 25 минут. Периодически проверяйте изделия на готовность, поскольку такое тесто быстро подгорает.

Готовые краффины полностью остудите. Для украшения присыпьте сахарной пудрой через сито.

