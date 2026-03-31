В кратере вулкана обнаружили 2000-летнего 'монстра': он в три раза больше мировых рекордов

На Марианских островах в жерле подводного вулкана исследователи обнаружили огромный каменный коралл, возраст которого может достигать более 2050 лет, пишет EcoNews.

Как отметила группа из NOAA, этот "мегакоралл" расположен в уникальном месте – внутри кальдеры подводного вулкана Мауг.

По словам ученых, условия там напоминают "плавание в бокале шампанского" из-за постоянных выбросов углекислого газа. Однако, несмотря на кислую среду, колония кораллов Porites процветает, занимая площадь, что равно трем баскетбольным площадкам.

"Этот коралл был настолько велик, что мы на самом деле не могли легко его измерить из-за ограничений безопасности во время погружения", – сказал Томас Оливер, главный научный сотрудник программы мониторинга.

Основание колонии простирается на 200 футов (почти 61 метр) в диаметре, а ее высота достигает более 100 футов (30 метров). Это в 3,4 раза больше, чем у предыдущего рекордсмена, найденного в Американском Самоа.

Определение точного возраста находки остается сложной задачей. Ханна Баркли, главный научный сотрудник программы мониторинга NOAA, пояснила:

"Трудно определить истинный возраст этого коралла, потому что он не образует полос роста, как другие".

По мнению исследователей, ориентировочный возраст в два тысячелетия делает его живым свидетелем изменений в океане, который может дать подсказки относительно выживания рифов в будущем.

В настоящее время объект находится под охраной в пределах Национального морского памятника "Марианская впадина".

Ранее УНИАН писал, що падіння астероїда знищило динозаврів, однак деякі тварини змогли вижити – і нове дослідження пояснює, як саме це вдалося черепахам. Вчені з'ясували, що ключову роль відіграла їхня здатність поїдати тверду їжу, зокрема молюсків, яких вони могли розгризати завдяки особливій будові щелеп.

У таких видов шансы на выживание были в несколько раз выше, ведь после катастрофы исчезли растения и нарушились пищевые цепи, тогда как их пища оставалась доступной.

