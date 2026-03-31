1 апреля в Киеве будет очень тепло, но снова может задождить

В среду, 1 апреля, погода порадует киевлян весенним теплом, но в течение суток ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +9°, а днем воздух в столице прогреется до приятных +17°. Ожидается преимущественно пасмурная погода и вероятен небольшой дождь.
Ветер подует с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет медленно повышаться, 741-743 мм ртутного столба.
Погода 1 апреля
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
В Ровно завтра пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.
В Тернополе 1 апреля ночью +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +13°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.
В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.
В Житомире в среду ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+17°, пасмурно.
В Черкассах завтра ночью +7°, днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +7°...+17°, небольшой дождь.
В Одессе 1 апреля - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +17°.
В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
В Симферополе в среду будет пасмурно, +7°...+17°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.