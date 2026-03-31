1 апреля в Киеве будет очень тепло, но снова может задождить

Температура днем в столице повысится до весенних +17 градусов.

В среду, 1 апреля, погода порадует киевлян весенним теплом, но в течение суток ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +9°, а днем воздух в столице прогреется до приятных +17°. Ожидается преимущественно пасмурная погода и вероятен небольшой дождь.

Ветер подует с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет медленно повышаться, 741-743 мм ртутного столба.

Видео дня

Погода 1 апреля

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ровно завтра пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Тернополе 1 апреля ночью +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +13°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+17°, пасмурно.

В Черкассах завтра ночью +7°, днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +7°...+17°, небольшой дождь.

В Одессе 1 апреля - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +7°...+17°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.

Вас также могут заинтересовать новости: