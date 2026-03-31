На химзаводе в Татарстане произошел мощный взрыв: есть погибшие и более 70 пострадавших

В компании "Сибур" заявили, что возгорание возникло в результате сбоя работы оборудования.

На заводе "Нижнекамскнефтехим" в Республике Татарстан произошел сильный взрыв, в результате которого погибли два человека. Еще по меньшей мере 72 человека получили ранения, пишут росСМИ.

В пресс-службе компании "Сибур", которой принадлежит предприятие, сообщили, что в результате происшествия погибли два человека, а 8 человек были госпитализированы. Еще 64 человека получили повреждения легкой степени тяжести.

В компании заявили, что возгорание возникло в результате сбоя работы оборудования. Сейчас продолжается ликвидация возгорания. В тушении задействованы более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России.

Очевидцы сообщают в соцсетях о выбитых окнах и химическом запахе. Тем не менее, местные власти заверили, что угрозы для населения нет.

Кроме того, аэропорт Нижнекамска временно приостанавливал работу. Были введены ограничения подобные тем, которые вводятся при угрозе атаки дронов, но через несколько минут их отменили.

Напомним, что завод "Нижнекамскнефтехим" является одним из крупнейших нефтехимических предприятий России. Завод выпускает более 120 видов продукции. Основным видом продукции предприятия являются синтетические каучуки и пластики.

