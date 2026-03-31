Рассказываем, как быстро разморозить морозилку - без мисок с горячей водой, скребков и многочасового ожидания.

Разморозить морозилку без лишних хлопот - вполне реально. Для этого не нужно ждать полдня и носиться с мисками и полтенцами. Рассказываем, как лучше всего разморозить морозильную камеру - простой лайфхак поможет справиться с задачей менее, чем за час.

Как разморозить морозилку быстро - лайфхак

Морозильник нужно размораживать раз-два в год, но мало кто делает это вовремя - уж очень долгий и хлопотный это процесс. Ведь, если говорить о том, сколько времени нужно размораживать морозилку, то обычно на это уходит полдня. Если же камера набита под завязку, то перспектива многочасового ожидания совсем не вдохновляет.

Между тем эксперты предупреждают: когда лед в морозилке нарастает толще 0,6 см, прибор начинает работать на износ и тянет больше электроэнергии. В нынешние времена, когда счета за свет и так "кусаются", это - очень весомый аргумент.

Стандартный способ известен всем: отключить морозилку, вытащить продукты в сумку-холодильник, разложить полотенца и ждать, пока сойдет лед. Иногда, чтобы ускорить процесс, советуют ставить внутрь миски с горячей водой. Но можно попробовать другой лайфхак, который активно обсуждают в соцсетях, - обычный фен, пишет британский таблоид The Express.

Вот что нужно сделать:

выключить морозилку, достать продукты и переложить их в термосумку с пакетами льда;

вытащить ящики и разложить полотенца на полу вокруг прибора;

вымыть ящики теплой мыльной водой и оставить сушиться;

подключить фен к ближайшей розетке, поставить на максимальный нагрев и направить горячий поток на лед - важно держать фен подальше от влаги.

Первые пять минут лед почти не реагирует, затем начинает очень быстро таять, поэтому будьте готовы к потокам воды. Можно поставить ящики обратно в морозилку прямо вовремя размораживания - они соберут лишнюю воду.

В итоге морозилка полностью размораживается за 50 минут - без мисок с горячей водой, скребков и лишней суеты. Разве что вам придется постирать несколько полотенец, которыми вы собирали воду.

