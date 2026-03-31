'Будем отвечать зеркально': Зеленский ответил, будет ли энергетическое перемирие с РФ

Президент Украины подчеркнул, что намерен передать соответствующие инициативы российской стороне через посредничество США.

Украина не получала сигналов от РФ о возможном энергетическом перемирии. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на саммите "Bucha Summit 2026", передает корреспондент УНИАН.

"С российской стороны не было никаких сигналов, по крайней мере, мы их не получали. Я завтра передам это предложение Соединенным Штатам. Я попрошу передать это предложение российской стороне", – сказал Зеленский.

Он также отреагировал на информацию о том, что западные партнеры призвали Украину уменьшить количество ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне глобального кризиса.

Видео дня

"Что касается сигналов не наносить удары по энергетике – это не новая тема. Но кто нам такие сигналы передает – не буду говорить, просто не могу. Если они (россияне, – УНИАН) согласятся прекратить удары по энергетике – мы будем отвечать зеркально", – отметил Зеленский.

Энергетическое перемирие – что известно

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым форматам перемирия с РФ. В частности, речь идет об энергетическом перемирии, полном или до прекращения огня на Пасху. В то же время он призвал говорить "о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней".

Отметим, что Украина усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре. По словам Зеленского, это стало возможным благодаря тому, что у Украины появились более эффективные дальнобойные дроны. Он также пояснил, что Киев наносит такие удары в ответ на российские атаки по украинской энергетике.

