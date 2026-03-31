Какая спичка исправит равенство: на поиск решения головоломки у вас есть 5 секунд

Правильный ответ – буквально на поверхности.

Головоломки со спичками покоряют интернет и заставляют людей хорошенько напрячь мозги. На этот раз пользователям предлагается простое на первый взгляд задание: исправить неверное математическое равенство, переместив всего одну спичку.

Условия задачи максимально лаконичны, но именно это и сбивает с толку. Перед вами уравнение 0 - 7 = 1, которое явно неверно. Ваша задача – изменить его так, чтобы оно стало верным, но можно использовать только одно движение спичкой.

Авторы головоломки утверждают, что на поиск решения достаточно всего пяти секунд. Действительно ли это так – зависит от вашей внимательности и способности мыслить нестандартно. В любом случае стоит попробовать свои силы. Поверьте: правильный ответ – буквально на поверхности.

Итак, настройте таймер и начинайте поиск правильного решения. Небольшая подсказка: обращайте внимание не только на цифры, но и на знаки. Не забывайте: у вас есть всего 5 секунд.

Вам удалось решить головоломку? Если да, то вы молодец: у вас действительно аналитическое мышление. Если же нет – не расстраивайтесь: на этот раз вы просто потренировали мозг, в следующий раз, вероятно, подобная задача вам не составит труда. Правильный ответ ниже.

Как видим, нужно было убрать верхнюю спичку из цифры 7 и переместить ее на знак минус. В результате получим правильное равенство: 0 + 1 = 1. Это задание в очередной раз доказало: иногда самые простые решения требуют наибольшей сообразительности.

