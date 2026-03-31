Россия и Иран нашли подпольный способ закупки дронов

Дешевые дроны играют ключевую роль в российско-украинской войне.

Группы, связанные с Россией и Ираном, все чаще используют криптовалюту для закупки недорогих дронов и компонентов. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании Chainalysis сообщает Reuters.

Дешевые дроны широко доступны на глобальных платформах электронной коммерции. Из-за этого властям тех или иных стран бывает трудно отследить, кто именно стоит за покупками и какие намерения у покупателей в отношении использования этих устройств.

Хотя большинство покупок дронов осуществляется через традиционные финансовые каналы, сети поставок все чаще пересекаются с криптовалютами. Исследователи блокчейна из Chainalysis смогли проследить поток криптовалюты от отдельных покупателей к продавцам на платформах электронной коммерции.

Выяснилось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году пророссийские группы привлекли более 8,3 млн долларов в виде криптодонатов для приобретения дронов и военного оборудования.

"Как только вы идентифицируете продавца, можно отследить деятельность контрагента и сделать оценки, которые помогают выяснить, как будет использоваться продукт и какие намерения стоят за покупкой", – говорит Эндрю Фирман из Chainalysis.

По его словам, компания смогла сопоставить криптовалютные транзакции на сумму от 2 200 до 3 500 долларов с точными ценами дронов и компонентов для дронов на платформах электронной коммерции.

"Мы видели все: от запросов на дроны и запчасти и того, сколько они (те, кто принимал участие в финансовых операциях, – УНИАН) хотели получить, до фотографий, которые показывали, что они уже приобрели эти товары", – говорит Фирман.

В отчете Chainalysis отмечается, что группы, связанные с Ираном, также используют криптовалюту для закупки компонентов дронов и военного оборудования. В частности, обнаружен криптокошелек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), который покупал запчасти для дронов у поставщика со штаб-квартирой в Гонконге.

Объем криптовалюты, связанной с закупкой дронов, остается небольшим по сравнению с общими военными расходами. Тем не менее, ситуация вызывает беспокойство у специалистов, которые активно пытаются этому помешать.

"Блокчейн может предоставить много информации, которую не всегда можно получить традиционными способами", – отмечает Фирман.

Россия и Украина активно расширяют производство дронов, преимущественно используя более дешевые китайские комплектующие, которые стоят в три раза меньше западных. По данным Financial Times, обе страны часто закупают процессоры, камеры и двигатели у одних и тех же китайских поставщиков, при этом удивительным образом не пересекаясь во время посещений заводов в Китае.

Сообщалось также, что сейчас Россия недополучает необходимые компоненты из Ирана для строительства новых партий ударных дронов типа "Шахед". Свою роль в трудностях ОПК РФ играют и украинские удары по заводам по производству ракет и дронов.

