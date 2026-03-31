Европейская союзница Украины продолжает торговать с Россией: заработала почти миллиард евро

Вопрос о полном прекращении торговли с Россией обсуждается в латвийском правительстве с начала полномасштабной войны.

Латвия, которая активно поддерживает Украину в борьбе с российским вторжением, продолжает экспортировать в Россию ряд товаров. Об этом пишет "Настоящее время".

По данным Центрального статистического управления Латвии, в прошлом году экспорт в РФ составил 962 миллиона евро: половина приходилась на алкоголь, в частности, виски.

Россия занимает шестое место среди главных экспортных партнеров Латвии. В довоенном 2021 году, когда был пик поставок, Рига экспортировала в Москву товаров на 1,197 миллиарда евро: это означает, что снижение за четыре года войны составило всего 19-20%.

Видео дня

Полное прекращение торговли и экономических связей с РФ и Республикой Беларусь в латвийском правительстве обсуждают с начала полномасштабного вторжения в Украину. Одна из правящих латвийских партий, "Прогрессивные", предлагает "положить конец двуличной ситуации, когда европейские страны одной рукой помогают Украине, а другой – вливают деньги в экономику стран-агрессоров".

"Да, это может иметь негативные экономические последствия, но в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, я считаю, это будет иметь положительные экономические последствия", – комментирует ситуацию депутат парламента Латвии Андрис Шуваев.

В то же время предложенные "Прогрессивными" меры поддерживают не все. Данные опроса, опубликованные осенью прошлого года агентством Norstat, показали, что лишь 36% жителей страны поддержали полный запрет на бизнес с РФ и Беларусью, тогда как 46% высказались против.

В латвийском правительстве говорят, что основной объем экспорта из Латвии в Россию приходится на так называемый "транзитный" экспорт. То есть поставки, которые идут в Россию не из самой Латвии, а из других стран Евросоюза через латвийскую территорию.

В Минэкономики Латвии говорят, что с морально-этической точки зрения полный отказ от торговли с Россией понятен. Но на практике такое решение не будет иметь особого эффекта: товары будут по-прежнему поставляться в Россию, но через другие страны ЕС.

Что касается импорта из России в Латвию, то обвал после вторжения в Украину в 2022 году был более ощутимым. Согласно официальным данным, поставки из РФ сократились на 93%.

Эксперты признают, что ситуация сложная: с одной стороны, запрет на торговлю с Москвой морально оправдан, но с другой – скажется на экономике самой Латвии.

В Торгово-промышленной палате, которая является крупнейшей бизнес-ассоциацией страны, говорят, что полный запрет торговли с Россией обойдется Латвии примерно в 1-2% национального ВВП.

Торговля с Россией – последние новости

С начала войны объемы торговли между Евросоюзом и РФ существенно сократились из-за введения санкций и ограничений на ввоз отдельных товаров. По данным Евростата, импорт из России упал на 86% в период с первого квартала 2022 года по первый квартал 2025-го.

В то же время по состоянию на 2025 год ЕС закупал у Москвы нефть, никель, газ, удобрения, железо и сталь, тем самым продолжая финансировать войну против Украины.

Сообщалось также, что в 2024 году Европейский Союз импортировал из Российской Федерации товаров на 35 миллиардов евро.

