В народе православный праздник сегодня называют Мариин день.

1 апреля по новому церковному календарю православные чтят память преподобного Макария Пеликитского, который прошёл через тюрьмы, пытки и ссылки, но не отрёкся от веры. Рассказываем о традициях, запретах и народных приметах этого дня, а также какой сегодня православный праздник по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом календаре

1 апреля в Православной церкви Украины вспоминают преподобного Макария Пеликитского, который жил в середине VIII века. По старому стилю святого будут вспоминать 14 апреля.

Макарий родился в Константинополе, рано осиротел, но отверг мирскую жизнь и принял монашество в обители святого Иоанна Богослова на горе Олимп в Вифинии. Своим смирением и ревностным исполнением послушаний он заслужил любовь братии и со временем стал игуменом монастыря.

Видео дня

Господь явил через святого множество чудес: так, по молитве Макария во время засухи пошёл дождь, исцелились неизлечимо больные - среди них был и вельможа Павел с супругой, и об этом чуде прослышала сама императрица Ирина.

Когда император Лев V начал гонения на иконы, Макарий бесстрашно вступился за святыни и не побоялся никаких угроз: "Испытания за истинную веру я приму с радостью". За это его бросили в темницу, а затем отправили в ссылку. После смерти Льва V святой вышел на свободу и основал новый монастырь в Хрисополе.

Однако при императоре Феофиле гонения возобновились - Макария снова вызвали в Константинополь, пытали, морили голодом в сырой темнице. Там он обращал в православие еретиков - и снова был сослан, на этот раз на остров Афусия. Монахи последовали за ним, основав на острове обитель. До конца жизни святой творил чудеса - кормил голодающих, исцелял больных.

***

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю:

преподобную Марию Египетскую;

преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского;

мучеников Геронтия и Василида,

а также праведного Ахаза.

Какой сегодня праздник церковный по старому стилю

По юлианскому календарю (Церковь придерживалась его до 2023 года) 1 апреля вспоминают мучеников Хрисанфа и Дарию - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем просят в молитвах, что можно делать сегодня

Сегодня с молитвами обращаются к преподобной Марии Египетской, память которой также совершается в этот день. У святой просят простить грехи, защитить от сглаза и порчи, благословить на верность и целомудрие, укрепить семью.

В народе праздник называют Мариин день. Так как он приходится на 1 апреля, то с ним связана традиция шутить и разыгрывать друг друга. Считается, что если сегодня разыграть 12 человек - весь год будет удачным. Незамужним девушкам нужно разыграть девятерых, чтобы будущий муж не изменял.

Чего нельзя делать сегодня

В церковный праздник нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать и обижать других - это касается любого дня. Продолжается Великий пост.

Народные поверья на 1 апреля запрещают:

ссориться с любимыми - к разрыву отношений;

убивать пауков;

плакать - весь год может пройти в печали;

обижаться на шутки - "на обиженных воду возят", и тот, кто не следует этому правилу, рискует распрощаться с удачей.

Незамужним девушкам в этот день нельзя оборачиваться, если их окликают женским голосом - иначе о замужестве можно надолго забыть. Но если зовет мужчина - нужно обязательно посмотреть на него.

Приметы погоды на 1 апреля

По погоде этого дня судят о том, каким будет лето:

звезд не видно на небе - к теплу;

стоит солнечная погода - такая продержится еще несколько месяцев;

синие облака на небе - к дождю и потеплению;

гремит гром - лето будет теплым, а если молния без грома - к засухе.

Если сегодня пошел дождь, значит, летом будет много грибов.

