Иран мог повредить стратегическую авиабазу США в Кувейте: появились спутниковые снимки

Авиабаза Camp Buehring является одним из важнейших узлов армии США на Ближнем Востоке.

В сети распространяются спутниковые снимки возможных повреждений со стороны Ирана на американской авиабазе Удайри на севере Кувейта. На распространенных снимках, которые привел неофициальный медиаресурс IWN, можно заметить последствия ракетных и дронных ударов Ирана по базе.

Как пишет военный портал "Милитарный", на кадрах можно заметить разрушенные ангары, уничтоженную военную технику и поврежденные укрытия для личного состава.

"Авиабаза Удайри, также известная как Camp Buehring, является одним из важнейших стратегических узлов армии США на Ближнем Востоке. Она расположена в пустыне вблизи границы с Ираком и служит основным логистическим центром для американских войск", – отметило издание.

В результате атак могла быть выведена из строя инфраструктура, в частности цеха по техническому обслуживанию и склады вооружения США. "Согласно анализу снимков, иранские средства поражения смогли пробить защитные сооружения, что привело к значительным потерям материальных ресурсов", – добавили авторы.

Добавляется, что база обеспечивает поддержку операций во всем регионе Западной Азии, поскольку является ключевым пунктом для развертывания авиации, артиллерии и бронетехники. Помимо материального ущерба, подобные атаки могли существенно подорвать способность базы выполнять роль командного центра для координации операций НАТО и США в регионе.

В то же время официально о подобных поражениях не заявлялось.

Напомним, что в результате дроновой атаки Ирана по авиабазе "Принца Султана" в Саудовской Аравии был уничтожен редкий американский самолет дальнего радиолокационного разведывания E-3 Sentry. Подобный самолет стоит около 500 млн долларов. На вооружении США всего 16 таких машин. Также были ранены 12 американских военных.

29 марта Иран атаковал международный аэропорт Кувейта. На месте иранской атаки вспыхнул крупный пожар. Повреждениям подверглись радиолокационная система аэропорта и несколько топливных резервуаров.

