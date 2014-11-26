Во Франции нашли первое издание собрания пьес Шекспира

Пьесы Шекспира около 200 лет пролежали в местной библиотеке, ошибочно записанные в каталоге как издание 18 века, пишет Зеркало недели со ссылкой The Guardian.

Считается, что до наших дней дошло всего 230 экземпляров. В книге нет окло 30 страниц и титульного листа. Шекспировед Эрик Расмуссен опознал книгу и подтвердил, что это Первое фолио.

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"Книга 200 лет лежала в библиотеке в Сен-Омере, причем к ней никто не прикасался", - говорится в статье.

Первое собрание пьес Уильяма Шекспира было опубликовано в 1623 году через несколько лет после смерти автора "Гамлета", в нее вошли 36 из 38 известных пьес.

В XVI веке иезуиты в Сен-Омере принимали католических священников, которые бежали из Англии, где подвергались гонениям. Ученые считают, что тогда книга попала во Францию. В годы Французской революции собрание иезуитов было конфисковано и стало основой публичной библиотеки.

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