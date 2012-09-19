В США представили коптскую рукопись, где Христос говорит о «своей жене»

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на New York Times.

Профессор школы теологии Гарвардского университета Кэрин Кинг (Karen L. King) во вторник представила фрагмент папируса с восемью строками раннехристианского псалма, среди которых приписанные Христу слова "моя жена".

"Иисус сказал им: моя жена" и "Она будет способна стать моим учеником", гласит приведенный изданием английский перевод наиболее важных отрывков.

Согласно христианским источникам, Иисус избрал сначала 12 ближайших учеников-апостолов, а затем еще 70 менее приближенных, которых также называют апостолами. Апостол Павел сообщает, что на момент распятия у Христа было более 500 последователей.

Многие ранние христианские тексты были записаны на папирусах коптами - египетскими христианами. Происхождение сенсационного фрагмента и имя его собственника не разглашаются. Первые оценки экспертов допускают, что это подлинный исторический документ.

"Даже при множестве непроясненных вопросов открытие может вновь разжечь дебаты по вопросу, был ли Иисус женат, была ли его женой Мария Магдалина и была ли в числе его апостолов женщина", - пишет New York Times.

Приведенный New York Times перевод читаемого текста всех восьми строк:

(1) "не мне. Моя мать дала мне жизнь",

(2) "Ученики сказали Иисусу",

(3) "отрицать. Мария достойна этого",

(4) "Иисус сказал им: моя жена",

(5) "она будет способна стать моим учеником",

(6) "пусть злые люди раздуваются",

(7) "Что до меня, то я с ней, чтобы",

(8) "образ".