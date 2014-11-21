Военный корабль России вторгся в воды Латвии
01:28, 21 ноября 2014Мир
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20 ноября вооруженные силы Латвии зафиксировали в исключительной экономической зоне российский военный корабль.
Военный корабль России вторгся в воды Латвии / ZN.UA
Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, пишет издание Delfi.
Было определено, что это был корабль СС-750, он обычно сопровождает подводные лодки.
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Корабль зафиксировали на расстоянии 19 морских миль от территориальных вод Латвии.
Напомним, присутствие военных кораблей и самолетов в балтийском регионе фиксируется все чаще.
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