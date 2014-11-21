Военный корабль России вторгся в воды Латвии

01:28, 21 ноября 2014
Мир
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20 ноября вооруженные силы Латвии зафиксировали в исключительной экономической зоне российский военный корабль.

ZN.UA

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, пишет издание Delfi.

Было определено, что это был корабль СС-750, он обычно сопровождает подводные лодки.

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Корабль зафиксировали на расстоянии 19 морских миль от территориальных вод Латвии.

Напомним, присутствие военных кораблей и самолетов в балтийском регионе фиксируется все чаще.

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