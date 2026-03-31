Украина теряет время на подготовку к зиме из-за заблокированного кредита от ЕС, – Зеленский

Подготовка к следующему отопительному сезону должна была начаться в марте.

Украина уже должна была начать подготовку к следующей зиме, но потеряла время из-за блокирования кредита от Европейского Союза в размере 90 млрд евро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Это элементарный вопрос, мы должны подготовиться к следующей зиме. И поскольку этот пакет все еще блокируется… мы должны были начать это в марте, но мы несколько потеряли время", – сказал он во время выступления, отрывок которого публикует Новини.LIVE.

Глава государства подчеркнул, что блокировка кредита "одним человеком", вероятно имея в виду венгерского премьера Орбана, делается для того, чтобы удовлетворить интересы РФ, а также ставит под угрозу безопасность Европы.

Видео дня

"Это (блокирование кредита, – ред.) происходит из-за того, что один человек в Европе выступил против всей Европы просто для того, чтобы удовлетворить Москву. И все это видят сегодня. Есть доказательства того, что это лишь сделка с Москвой", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ситуация в энергетике – другие заявления президента

Владимир Зеленский сказал, что Украина не получала сигналов от РФ о возможном энергетическом перемирии.

Он также отреагировал на информацию о том, что западные партнеры призвали Украину уменьшить количество ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне глобального кризиса. По его словам, это не является чем-то новым.

"Но кто нам такие сигналы передает – не буду говорить, просто не могу. Если они (россияне, – УНИАН) согласятся прекратить удары по энергетике – мы будем отвечать зеркально", – отметил Зеленский.

