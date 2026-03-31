Вы зря доверяете сетевому фильтру: он может быть уже 'просрочен'

Специалисты советуют относиться к сетевым фильтрам как к расходному элементу.

Многие считают сетевые фильтры надежной и долговечной защитой для электроники, но на практике это не совсем так. Даже если устройство выглядит исправным и продолжает работать как обычный удлинитель, его защитные функции могут уже давно не действовать, рассказали в BGR.

В основе большинства сетевых фильтров лежит специальный компонент – варистор. Именно он берет на себя удар при скачках напряжения, поглощая избыточную энергию и тем самым защищая подключенную электронику. Проблема в том, что этот элемент не рассчитан на бесконечное использование.

Каждый скачок напряжения постепенно изнашивает варистор. Со временем он теряет способность эффективно выполнять свою задачу. Это происходит незаметно для пользователя: фильтр продолжает подавать питание, однако защита уже не работает. В результате электроника остается без какого-либо барьера перед перепадами напряжения.

Особенность таких устройств в том, что после сильного скачка напряжения их эффективность может резко снизиться. В некоторых случаях сетевой фильтр фактически выполняет свою задачу один раз – спасает технику, но сам при этом частично выходит из строя. Именно поэтому эксперты иногда называют их "одноразовой защитой".

Дополнительную роль играет и окисление внутренних компонентов. Со временем материалы внутри устройства деградируют, что также снижает его способность справляться с нагрузками. Даже без серьезных скачков напряжения фильтр постепенно стареет.

Как понять, что фильтр уже пора менять

Срок службы сетевого фильтра обычно составляет от двух до пяти лет, хотя многое зависит от условий эксплуатации. В домах с нестабильной электросетью такие устройства изнашиваются быстрее. При этом пользователь может даже не подозревать, что защита уже не работает.

Определить проблему не всегда просто. Иногда на это указывает индикатор, если он предусмотрен, но он не всегда точно отражает реальное состояние устройства. В других случаях могут появиться косвенные признаки вроде запаха перегрева или последствий сильного скачка напряжения.

Главный риск в том, что "изношенный" сетевой фильтр ничем не отличается от обычного удлинителя. Если произойдет новый скачок напряжения, вся нагрузка пойдет напрямую на подключенную технику.

Поэтому специалисты советуют относиться к сетевым фильтрам как к расходному элементу. Их стоит периодически менять, особенно если устройство уже несколько лет в активной эксплуатации или пережило серьезные перепады напряжения.

