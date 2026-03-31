Разбираемся, что посадить вдоль забора, в тени за домом, чтобы участок выглядел дорого и ухоженно.

Темный угол сада - не приговор. Есть многолетники, которые не просто там выживают, а по-настоящему процветают. Рассказываем, какие цветы посадить в тени, где другие растения не приживаются.

Что можно посадить в тени из цветов

Затенённые участки сада - головная боль многих садоводов: какие растения можно посадить в тени, если без солнца мало что приживается? Эксперты уверяют, что правильно подобранные тенелюбивые многолетники способны превратить даже самый мрачный угол в живописный - с богатой текстурой и цветом, пишет британский таблоид The Express.

Ранняя весна - лучшее время для их посадки. Почва еще влажная после зимы и постепенно прогревается, это создаёт идеальные условия для укоренения до наступления летней жары. Эксперт по садоводству компании Hillarys Люк Ньюнс объяснил, что именно в этот период многолетники приживаются значительно лучше - им не приходится бороться ни со зноем, ни с засухой. И поделился, какие цветы можно посадить в тени.

Астильба

Один из лучших вариантов для тенистых мест. Ее пышные метелки розового, белого, фиолетового или красного цвета мгновенно оживляют самые мрачные уголки сада.

Растение предпочитает полутень - идеально, если утром на него падает немного солнца, а днем его сменяет тень.

Бруннера

Привлекает и нежными голубыми цветками, и декоративной листвой. Она неприхотлива, хорошо растет как в полутени, так и в полной тени, и часто используется как почвопокровное растение.

В первый год после посадки требует регулярного полива, но после укоренения уход сводится к минимуму е лишь периодическая обрезка отмерших листьев.

Гейхера

Ценится за яркую листву: её окраска варьируется от насыщенного бордового до салатового. Летом она дает мелкие цветы, но главное украшение - листья, которые сохраняют декоративность круглый год.

Специалисты советуют ранней весной мульчировать почву вокруг тенелюбивых растений - это поможет удерживать влагу и улучшает ее состав. Ежегодное внесение компоста и уборка - вот и все, что нужно.

