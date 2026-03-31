Цель – USS Tripoli: сможет ли иранская ракета 'Фаттах' потопить авианосец США

Иранская гиперзвуковая ракета "Фаттах" представляет серьезную угрозу для авианосца USS Tripoli.

Иранская ракета "Фаттах" может серьезно угрожать американскому десантному кораблю USS Tripoli. Но США все еще могут противостоять ей, используя эсминцы с системой Aegis, электронные ловушки и перехватчики SM-6, даже несмотря на то, что "Фаттах" способна маневрировать для уклонения от радаров.

Иран утверждал, что его гиперзвуковая ракета "Фаттах" развивает ошеломляющую скорость до 15 Махов. При заявленной дальности в 1 400 километров она теоретически может поразить USS Tripoli в любой точке Персидского залива или Аравийского моря всего за несколько минут, пишет Wion.

Уклонение от радаров

В отличие от стандартного баллистического оружия, "Фаттах" оснащена гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Это позволяет ей выполнять сложные, непредсказуемые маневры внутри и вне земной атмосферы, что делает ее исключительно трудной для отслеживания системами раннего предупреждения.

Удар по движущейся цели, такой как военный корабль водоизмещением 45 000 тонн, полностью отличается от удара по стационарной наземной базе. Иран должен полагаться на уязвимую сеть беспилотников, спутников и береговых радаров для передачи координат в реальном времени на ракету во время полета.

Встроенные щиты Tripoli

Если ракета приближается, USS Tripoli активирует свою бортовую оборонную сеть. Она включает в себя ракеты RIM-162 Evolved SeaSparrow (ESSM) и Rolling Airframe Missiles (RAM), предназначенные для уничтожения входящих угроз на их финальной, терминальной фазе полета.

Еще до запуска кинетического оружия корабль развертывает свой мощный комплекс радиоелектронной борьбы AN/SLQ-32. Запуская активные ловушки Mk53 Nulka, Tripoli может эффективно ослепить головки самонаведения "Фаттаха", заставив ракету ударить в пустой океан.

К тому же, важно помнить, что USS Tripoli никогда не заходит во враждебные воды в одиночку. Его усиленно охраняют эсминцы класса Arleigh Burke, оснащенные боевой системой Aegis и перехватчиками SM-6, которые специально разработаны для того, чтобы сбивать гиперзвуковые планирующие летательные аппараты.

Может ли "Фаттах" на самом деле потопить USS Tripoli

Прямое попадание боеголовки на скорости 15 Махов обладает достаточной кинетической энергией, чтобы катастрофически вывести из строя или потопить Tripoli.

Однако Иран должен сначала обойти самую современную в мире сеть морских радаров и тяжело вооруженные эсминцы сопровождения, чтобы добиться прямого попадания.

