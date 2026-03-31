Когда лучше есть грецкие орехи: учёные назвали идеальное время потребления

Грецкие орехи давно считаются одним из самых полезных продуктов для мозга и сердца. Однако последние исследования показывают: значение имеет не только их регулярное употребление, но и время, когда вы их едите, говорится в материале Health.

Учёные всё чаще приходят к выводу, что орехи могут по-разному влиять на организм в зависимости от времени суток – особенно когда речь идёт о когнитивных функциях и уровне энергии.

Одним из самых удачных моментов для употребления грецких орехов считается утро. Исследования показывают, что добавление орехов в завтрак может положительно влиять на работу мозга уже в течение дня.

В проведенном в прошлом году эксперименте участники, которые съедали около 50 граммов грецких орехов утром, демонстрировали лучшую скорость реакции и показатели памяти по сравнению с теми, кто обходился без них. Такой эффект связывают с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и полифенолов.

Именно поэтому орехи особенно рекомендуют школьникам, студентам и людям, занятым умственным трудом.

Перекус в течение дня: стабильная энергия и контроль аппетита

Грецкие орехи хорошо подходят и для дневного перекуса. Благодаря сочетанию полезных жиров, белка и клетчатки они обеспечивают длительное чувство сытости и помогают избежать резких скачков сахара в крови. Кроме того, регулярное употребление орехов связано с улучшением метаболических показателей.

Например, исследование, опубликованное в издании MDPI, показало, что включение грецких орехов в рацион способствует снижению уровня "плохого" холестерина и поддержке сердечно-сосудистой системы.

Также есть данные, что даже в течение нескольких недель такой перекус может положительно влиять на параметры обмена веществ, включая окружность талии и чувствительность к инсулину.

Вечерний перекус: можно, но с осторожностью

Есть орехи вечером не запрещено, однако в этом случае важно учитывать их калорийность. Грецкие орехи – продукт с высокой энергетической ценностью, и при избыточном употреблении они могут повлиять на общий баланс калорий.

При этом небольшая порция вечером не несёт вреда, а в некоторых случаях даже может способствовать лучшему насыщению и снижению ночных перекусов.

Влияние на стресс и психоэмоциональное состояние

Отдельное направление исследований связано с влиянием грецких орехов на психическое состояние. В одном из экспериментов с участием студентов было показано, что регулярное употребление орехов помогает снизить уровень стресса и поддерживать эмоциональную устойчивость в периоды высокой нагрузки.

Это объясняется сочетанием жирных кислот, витаминов группы B и антиоксидантов, которые участвуют в работе нервной системы.

Сколько орехов нужно есть

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальная дневная норма составляет около 28–42 граммов (примерно горсть). Именно такое количество позволяет получить пользу для здоровья без риска переедания.

Важно понимать, что ключевую роль играет не столько "идеальное время", сколько регулярность. Даже небольшое, но постоянное включение грецких орехов в рацион даёт более выраженный эффект, чем редкое употребление в больших объёмах.

Итак, грецкие орехи – это универсальный продукт, который поддерживает работу мозга, помогает контролировать аппетит и положительно влияет на сердце.

Лучшее время для их употребления – утро и первая половина дня, когда организму особенно нужна энергия и концентрация.

Однако в конечном счёте главный фактор – это системность: регулярное употребление орехов в умеренных количествах даёт максимальный эффект для здоровья.

