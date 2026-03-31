Мир 'охотится' за украинскими перехватчиками, но одни лишь дроны не являются панацеей, – BI

В настоящее время спрос на такие средства превышает объемы производства.

Страны Европы и Ближнего Востока пытаются догнать Украину в области технологий противодействия дронам. Однако одних только перехватчиков будет недостаточно для противодействия угрозе.

Об этом со ссылкой на собеседников пишет издание Business Insider. Отмечается, что война на Ближнем Востоке выявила проблемы в системах противовоздушной обороны США и союзников. Украина имеет решения для противодействия иранским дронам-камикадзе, поскольку боролась с ними на протяжении многих лет. Другие государства признают это и обращаются за технологиями и экспертизой.

Однако такой подход является ошибочным, отмечает автор. Он приводит слова Владимира Зеленского о том, что некоторые страны купили украинские перехватчики, а затем вернулись с просьбой о помощи, поскольку не имели более широкой системы поддержки.

Видео дня

"Хорошая система противовоздушной обороны является многоуровневой, что означает наличие нескольких типов средств защиты, объединенных для защиты от различных типов угроз. Эти системы должны работать вместе, а военные должны знать, как использовать каждую из них отдельно и в комплексе. Это требует планирования и подготовки", – говорится в материале.

Украина сочетает работу перехватчиков с данными от радаров и акустических датчиков, которые специально разработали для обнаружения вражеских БПЛА.

Генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко рассказал Business Insider, что компании получают новые запросы от разных стран. Он отметил, что был удивлен, когда ему пришлось объяснять представителям стран Персидского залива, что приобретения одних только перехватчиков будет недостаточно.

Так, нужно учесть, как они будут использовать технологию, которую хотят приобрести, как интегрируют ее в существующую систему обороны и смогут ли они правильно определять цели. Федирко отметил, что дрон-перехватчик является лишь инструментом и не гарантирует стопроцентного успеха.

Другие представители этой отрасли высказывают аналогичное мнение. Генеральный директор латвийской компании Origin Robotics Агрис Кипурс также сказал, что спрос на дроны-перехватчики растет. Многие субъекты спешат обеспечить себя технологиями, но не имеют четких планов по их интеграции и дальнейшему применению.

Еще год назад латвийская фирма пыталась объяснить важность дронов-перехватчиков, но тогда ее никто не слушал. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

"На данный момент, я думаю, большинство стран осознали, что это чрезвычайно важный потенциал, который должен быть. Думаю, сейчас все начинают понимать, что существует огромный пробел. В их возможностях противовоздушной обороны есть огромная брешь", – говорит Кипурс.

Сейчас спрос на такие средства превышает производство. Но даже если страна сможет получить технологию дронов, не факт, что она сразу станет эффективной – особенно, если не созданы необходимые системы и военные структуры.

Украинские дроны – другие новости

В Минобороны Украины рассказали о дроне "Швидун", созданном специально для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", разведывательных Zala, Supercam и "Скат". Этот БПЛА является одним из самых эффективных перехватчиков "Шахедов".

Кроме того, Украина разрабатывает "умные" рои дронов-перехватчиков для охоты на врага. Это позволит пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками одновременно или научить беспилотники "общаться" между собой в воздухе.

