Верховная Рада может помочь Украине получить необходимое финансирование от ЕС, – СМИ

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что оперативное принятие законов парламентом позволит привлечь для Украины финансирование в размере до 4 млрд евро.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос передала спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку письмо, в котором содержится перечень из 11 законов. В случае их принятия Украина может получить финансовую помощь и создать положительный импульс в отношениях с ЕС, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что в письме еврокомиссара, копию которого оно имеет, Кос не упоминает вето со стороны Венгрии в отношении основного пакета финансовой помощи от ЕС Украине на сумму 90 млрд.

Впрочем, европейская комиссар подчеркивает, что именно Верховная Рада может помочь Украине получить необходимое финансирование.

"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству и являются частью Ukraine Plan. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро", – отметила Кос.

Издание сообщило, что эти законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год. Они прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию в редакции, о которой известно профильным комитетам ВР.

"Некоторые из них необходимо принять как можно скорее, чтобы выделенные средства "не сгорели"", – говорится в публикации.

Поясняется, что в случае, если Верховная Рада Украины их примет, выделение Украине средств не потребует единогласия в Евросоюзе. То есть, Венгрия не сможет заблокировать эти средства.

Кос отметила, что речь идет не только о финансировании. В ситуации, когда парламент резко снизил эффективность работы, Украина должна подтвердить государствам-членам ЕС свою готовность проводить реформы и остаться в группе лидеров среди государств-кандидатов.

"Голосование за эти законы без преувеличения воспринимается как тест", – заявил один из собеседников изданию.

ЕС ожидает принятия законов из списка на следующих заседаниях, которые должны пройти уже на следующей неделе.

"Предстоящее пленарное заседание Верховной Рады в апреле дает возможность двигаться вперед. Дальнейший прогресс поможет сохранить динамику реформ, приблизит Украину к членству в ЕС и принесет конкретные результаты для граждан Украины. Принятие этих законов также станет мощным сигналом для всех государств-членов ЕС в этот важный момент о непоколебимой приверженности Украины выполнению своей программы реформ", – говорится в письме Коса.

Последствия вето Венгрии для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказал мнение, что Венгрия искусственно создала препятствие для утверждения важных для Украины решений на уровне Европейского Союза. Сибига надеется, что "будут найдены пути, чтобы преодолеть это искусственно созданное препятствие". Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что по этому вопросу продолжается работа, но "у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен". Речь идет о кредите на 90 млрд евро для Украины, против выделения которого выступает Венгрия.

Также мы писали, что издание Bloomberg, ссылаясь на оценки неназванных украинских и иностранных чиновников, сообщило, что у Киева достаточно средств для покрытия расходов до июня. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что если не будет международного финансирования, регулятор в худшем сценарии может возобновить прямое кредитование Министерства финансов. Примечательно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Киев, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит.

