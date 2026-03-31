Китай стремительными темпами строит водохранилища: что за этим стоит

Китай бешеными темпами строит новые водохранилища – все для накопления электроэнергии. Страна стремительно развивает ветровую и солнечную энергетику, но теперь главная задача Пекина заключается в том, чтобы обеспечить доступность этой энергии тогда, когда не светит солнце и не дует ветер.

Именно поэтому Китай сделал центральной частью своей энергетической стратегии гидроаккумулирующие электростанции, сообщает ресурс Daily Galaxy. Еще в 2020 году Китай планировал достичь 1200 ГВт установленной мощности ветровой и солнечной энергетики к 2030 году. Однако планы были значительно опережены – цели удалось достичь уже в июле 2024-го.

В одном из отчетов говорится, что к концу 2025 года суммарная мощность ветровой и солнечной энергетики превысила 1 840 ГВт, что составляет 47,3% электроэнергетической мощности страны. И на этом Китай не остановился – с января по май 2025 года Китай добавил 198 ГВт солнечной и 46 ГВт ветровой мощности. Только в мае было установлено 93 ГВт солнечной и 26 ГВт ветровой мощности. Для понимания: эти мощности могли бы генерировать столько же электроэнергии, сколько Польша, Швеция или Объединенные Арабские Эмираты, в зависимости от условий.

Как работает гидроаккумулирующая электростанция

Когда в сети появляется избыток электроэнергии, система использует ее для перекачки воды из нижнего водохранилища в верхнее. Когда же электроэнергия нужна, эта вода спускается вниз через турбины, вырабатывая электроэнергию. Эту технологию называют одной из самых эффективных крупномасштабных систем накопления энергии на сегодняшний день.

"План Китая заключается в использовании избыточной ветровой и солнечной электроэнергии для перекачки воды в высотные резервуары, а затем ее сброса, когда спрос растет. Это делает резервуары частью системы накопления, а не просто традиционной водной инфраструктурой. Такое же расширение происходит параллельно с стремительным ростом производства аккумуляторов, которое, по данным одного из источников, в 2025 году выросло на 75% по сравнению с 2024 годом", – отмечает ресурс.

Примечательно, что в одном только Китае сейчас реализуется больше проектов по гидроаккумулирующим электростанциям, чем во всех других странах вместе взятых.

Автор отметил, что Китай не просто развивает возобновляемые источники энергии быстрее, чем другие страны. Он также создает инфраструктуру, необходимую для поглощения и передачи этой энергии в больших объемах. Пекин планирует добавить примерно 100 ГВт гидроаккумулирующих электростанций за пять лет, по сравнению с 59 ГВт на данный момент.

Развитие энергетики в Китае

Масштабный проект Китая оказал влияние на всю планету. Ось Земли сместилась на два сантиметра, а продолжительность суток увеличилась на 0,06 микросекунды.

Такие данные публикует NASA, оценивая последствия строительства крупной гидроэлектростанции под названием "Три ущелья". Сооружение, вмещающее 40 кубических километров воды, достигает в длину 2335 метров.

"Три ущелья" является крупнейшей гидроэлектростанцией в мире и производит энергию, эквивалентную 15 ядерным реакторам.

