Временная защита для украинцев после 2027 года: в ЕС обсуждают изменения

Спецпредставительница ЕС Илва Йоханссон считает, что, возможно, временную защиту можно было бы продлить, но с иным целевым охватом.

Европейский Союз может отказаться от утвержденного в 2025 году плана не продлевать временную защиту для украинцев после марта 2027 года, сообщает Радио Свобода.

Издание отмечает, что вместо этого в ЕС начали обсуждать, как его можно реформировать.

В частности, рассматривается вариант сужения группы лиц, которые будут подпадать под защиту в зависимости от их отношения к мобилизации, а также региона Украины, из которого они прибыли.

Примечательно, что в июне 2025 года в Брюсселе объявили о том, что временную защиту для украинцев в ЕС больше не будут продлевать. Вместо этого им предлагается переходить на национальные виды на жительство на основе их работы, учебы и т. д.

Это необходимо для того, чтобы после марта 2027 года, когда временная защита закончится, более четырех миллионов украинцев в ЕС не остались без документов и не перегрузили европейскую систему приема заявлений о предоставлении убежища.

Однако на практике переходить на национальные виды разрешений украинцам часто было не так просто. Причиной являются порой высокие пороги заработной платы или более сложные, по сравнению с защитой, бюрократические процедуры.

Кроме того, как говорится в публикации, в то время как, например, Чехия и Польша начали разрабатывать механизмы перехода с временной защиты, многие другие государства до сих пор не установили четких процедур или рекомендаций относительно дальнейшего проживания для украинцев.

Поэтому в Европе вновь вернулись к обсуждению того, что делать после завершения временной защиты в 2027 году, можно ли ее продлить еще раз и в какой форме. Примечательно, что заседание европейских министров по этому вопросу состоялось 5 марта текущего года.

Собеседники издания отметили, что обсуждение только начинается, поэтому сейчас трудно сказать, какой именно вид будет иметь окончательное решение.

По словам чиновника ЕС, во время беседы с министрами спецпредставительница ЕС Илва Йоханссон намекнула, что, возможно, временную защиту можно было бы продлить, но с другим целевым охватом. То есть, эта возможность будет доступна для ограниченных групп лиц.

"Также обсуждается вариант "остаточного статуса" для наиболее уязвимых групп или для тех, кто еще не может перейти на другой правовой статус в странах-членах", – говорится в статье.

Получат ли мужчины временную защиту?

Согласно статистике Евростата, прошлой осенью половина украинцев, прибывших в ЕС и получивших временную защиту, были взрослыми мужчинами.

Издание отмечает, что в отдельных странах Европы, в частности, в Польше, Чехии и Германии звучали политические заявления о необходимости возвращения украинских мужчин призывного возраста.

Однако специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон в интервью изданию рассказала, что мужчины имеют такие же права под временной защитой, как и остальные украинцы.

В то же время один из собеседников издания рассказал, что сейчас ряд стран выступает за включение в обновленную версию временной защиты ограничений для мужчин. Однако оценку такому предложению должны дать юристы.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Финляндию покинули уже около половины украинцев, прибывших туда в первые годы полномасштабной войны. Как сообщает издание Yle, уровень безработицы в Финляндии является самым высоким в Европе. Кроме того, почти все работодатели требуют знания финского языка, что создает дополнительные проблемы для иммигрантов. Всего за все время войны в Финляндию прибыло около 90 000 украинцев, из которых около 50 000 все еще находятся в стране. В Министерстве внутренних дел Финляндии сообщили, что остальные украинские граждане переехали в другие страны Евросоюза или вернулись в Украину.

Также мы писали, что правительство Бельгии решило, что с августа 2025 года дети, родившиеся после 24 февраля 2022 года, больше не могут претендовать на обычный статус беженца. В миграционном ведомстве объяснили это решение тем, что, поскольку малыши физически не находились в Украине до начала полномасштабного вторжения, формально они не подпадают под действие специального закона о защите. При этом для семей, где ребенок родился непосредственно в Бельгии, действует упрощенный порядок.

