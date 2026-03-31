Гороскоп на апрель по картам Таро: Стрельцам - отношения, Львам - давление

Составлен гороскоп на апрель 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Главной картой месяца становится "Император" – символ силы, структуры и внутренней опоры.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта Таро на апрель 2026 года для Овна: "Король Кубков", перевернутый. Полнолуние в Весах 2 апреля задаёт тон месяцу и помогает отпустить устаревшие сценарии поведения, особенно в сфере отношений – как личных, так и деловых. Перевернутый "Король Кубков" указывает на эмоциональное перенапряжение и подсказывает: прежде чем действовать, важно навести порядок внутри себя. Сдержанность и спокойствие уберегут от поспешных решений, особенно в вопросах финансов. С переходом Марса в Овен 9 апреля вы можете ощущать внутреннюю нестабильность. Это ваш сезон и период обновления, поэтому, если вы долго держались за прошлое, в апреле появится шанс окончательно его отпустить.

Телец

Карта Таро на апрель 2026 года для Тельца: "Двойка Жезлов", перевернутая. Апрель для Тельцов проходит под знаком "Двойки Жезлов" в перевернутом положении, что указывает на рассеянность и нехватку четкого направления. Легко потерять фокус, однако полнолуние 2 апреля подсветит, где именно вы отклоняетесь от своего пути. После 9 апреля, когда Марс войдет в Овен, вы начнете яснее видеть, что требует изменений. Меркурий в Овне с 15 числа поможет определить, что приносит вам ощущение внутренней гармонии. Важно не торопиться с решениями, особенно когда речь идет о новых социальных кругах или обязательствах. С переходом Солнца в Телец 20 апреля вы почувствуете желание глубже разобраться в отношениях и дружбе.

Близнецы

Карта Таро на апрель 2026 года для Близнецов: "Тройка Мечей", перевернутая. Перевернутая "Тройка Мечей" приносит Близнецам тему исцеления и прощения. Это время восстановления после эмоциональных потрясений. После полнолуния 2 апреля может открыться правда о человеке из вашего окружения, и вам потребуется время, чтобы её принять. С переходом Меркурия в Овен 15 апреля дистанцирование от источника боли поможет вернуть контроль над собой. Вы становитесь сильнее, когда выбираете себя. Важно помнить, что люди могут отличаться от вас и не всегда соответствуют вашим ожиданиям.

Рак

Карта Таро на апрель 2026 года для Рака: "Императрица", перевернутая. Апрель для Раков – это период возвращения к себе через заботу и внимание к собственным потребностям. Перевернутая "Императрица" акцентирует важность самоподдержки и восстановления ресурсов. Полнолуние 2 апреля подталкивает разобраться с напряженными ситуациями и избавиться от того, что вызывает стресс. Освободив пространство, вы сможете начать строить более гармоничную реальность. После 15 апреля, когда Меркурий активирует социальную сферу, стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Примерно с 20 апреля, с началом сезона Тельца, возможны новые знакомства, которые окажутся полезными.

Лев

Карта Таро на апрель 2026 года для Льва: "Король Кубков". Апрель учит Львов сохранять внутреннее равновесие даже в напряженных ситуациях. "Король Кубков" говорит о зрелости, умении управлять эмоциями и не поддаваться давлению. С переходом Марса в Овен 9 апреля важно оставаться устойчивыми и не терять самообладание. Вы подходите к разговорам осознанно и стремитесь к конструктивным результатам. Когда Меркурий окажется в Овне 17 апреля, усилится понимание себя и других. Это поможет проявлять эмпатию и стать опорой для окружающих.

Дева

Карта Таро на апрель 2026 года для Девы: "Пятерка Жезлов". Апрель приносит Девам ситуации, в которых мнения и интересы могут сталкиваться. "Пятерка Жезлов" говорит о напряжении, но также и о росте через опыт. Возможны моменты, когда взаимодействие с другими будет даваться сложнее, чем обычно. В районе 9 апреля важно сохранять терпение и не пытаться успеть всё сразу. Обратите внимание, где расходуется ваша энергия, и начните сокращать лишние обязательства. После 15 апреля Меркурий напомнит о вашем влиянии на происходящее, особенно в профессиональной сфере.

Весы

Карта Таро на апрель 2026 года для Весов: "Отшельник". Полнолуние в вашем знаке 2 апреля открывает период глубокого самоанализа. Пришло время отпустить устаревшие привычки и сосредоточиться на внутреннем мире. "Отшельник" указывает на необходимость уединения и переоценки жизненных приоритетов. Полезно выделять время для тишины, размышлений или ведения дневника. С переходом Марса в сектор отношений 9 апреля важно не терять связь с собой. Составьте список вопросов, которые требуют осмысления – от личных целей до отношений. После 24 апреля, когда Венера войдет в Близнецы, вы начнете легче относиться к результатам и получать удовольствие от самого процесса.

Скорпион

Карта Таро на апрель 2026 года для Скорпиона: "Маг", перевернутый. Перевернутый "Маг" указывает на ощущение блокировки и необходимость пересмотреть, куда уходит ваша энергия. Возможно, вы берете на себя слишком много или распыляетесь. Около 15 апреля влияние Меркурия поможет увидеть, где можно оптимизировать процессы – в том числе через сотрудничество или делегирование. С началом сезона Тельца 20 апреля важно синхронизировать свои цели с внутренними стремлениями. Переход Плутона в прямое движение усиливает долгосрочные перспективы и помогает укрепить отношения через осознанность.

Стрелец

Карта Таро на апрель 2026 года для Стрельца: "Рыцарь Кубков". Апрель приносит Стрельцам усиление романтической энергии и эмоциональной открытости. "Рыцарь Кубков" говорит о вдохновении, чувствах и искренности. В этом месяце важно говорить о своих желаниях прямо и не занижать их значимость. После 9 апреля избегайте самоцензуры – ваши идеи заслуживают выражения. Новолуние 17 апреля углубляет эмоциональную связь с другими и способствует построению отношений на основе уважения. В конце месяца изменения в личной жизни могут привести к новым знакомствам или улучшению текущих связей.

Козерог

Карта Таро на апрель 2026 года для Козерога: "Семерка Жезлов". "Семерка Жезлов" подчеркивает необходимость отстаивать свои границы. После полнолуния 2 апреля вы можете столкнуться с их проверкой. После 9 апреля станет очевидно, насколько вы устойчивы эмоционально. Испытания укрепят внутреннюю силу. К началу сезона Тельца 20 апреля ваша последовательность начнет вызывать уважение у окружающих. Хотя ваши решения могут встретить сопротивление, к концу месяца ситуация начнет выравниваться. Главное – не терять гибкость и не становиться чрезмерно жесткими, защищая свою позицию.

Водолей

Карта Таро на апрель 2026 года для Водолея: "Король Жезлов", перевернутый. Апрель проверяет вашу уверенность и стиль лидерства. Перевернутый "Король Жезлов" предупреждает о риске действовать из эго или поспешности. После 9 апреля, когда Марс активирует ваш знак, важно не торопиться с решениями. Лучше выждать момент и тщательно обдумать свои действия. После новолуния и перехода Солнца в Телец вы почувствуете, что внутренняя устойчивость дает больше результата, чем внешняя демонстрация силы. Люди начинают реагировать на вашу глубину и спокойствие.

Рыбы

Карта Таро на апрель 2026 года для Рыб: "Колесо Фортуны". "Колесо Фортуны" указывает на перемены и необходимость принимать их, а не пытаться контролировать. Апрель может принести неожиданные события или указать на слабые места, требующие внимания. Этот месяц станет важным этапом переосмысления. Если вы позволите себе быть гибкими, после новолуния начнут проявляться положительные изменения, особенно в финансовой сфере. Быстрая адаптация поможет выйти на новый уровень. К концу месяца улучшения затронут и семейную жизнь, особенно в период перехода Венеры и Урана в Близнецы.

