РФ наносит в разы больше ударов по Украине, чем Иран по шести странам, - Defense Express

С начала операций США и Израиля против Ирана прошло уже больше месяца. За это время Тегеран запустил не менее 3767 дронов, 25 крылатых ракет и 1055 баллистических ракет по ОАЭ, Кувейту, Бахрейну, Саудовской Аравии, Катару и Иордании.

В Defense Express сравнили масштабы атак России по Украине с ударами Ирана по шести странам Ближнего Востока в период с 28 февраля по 30 марта.

Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, с 28 февраля по 30 марта россияне запустили 40 баллистических ракет ("Искандер-М" и С-300/С-400), 5 гиперзвуковых ракет (Х-47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон"), 86 крылатых ракет (Х-101, "Искандер-К"), 8 других управляемых ракет (Х-59/69/31), а также 6278 дронов по нашей стране. Из этого выходит, что Иран запустил по шести странам в 3,4 раза меньше крылатых ракет, чем РФ только по Украине.

Также Россия запустила в 1,6 раза больше дронов по Украине, чем Иран по ОАЭ, Кувейту, Бахрейну, Саудовской Аравии, Катару и Иордании за этот период. В издании добавили, что Иран опережает РФ только по темпам запуска баллистических ракет, так как разница составляет 26,3 раза.

Отмечается, что крылатые и баллистические ракеты России значительно технологичнее иранских, поэтому перехватить их сложнее. Также в издании обратили внимание на то, что большая часть иранских дронов и ракет была запущена в первые дни конфликта, а далее темпы применения значительно сократились.

В издании напомнили, что в это же время РФ стабильно ежедневно запускает по Украине около 100-150 дронов, а во время массированных атак, которые происходят обычно примерно раз в неделю, количество беспилотников может доходить до 500 единиц.

Иран мог повредить стратегическую авиабазу США в Кувейте

Ранее медиаресурс IWN опубликовал спутниковые снимки возможных повреждений со стороны Ирана на американской авиабазе Удайри на севере Кувейта. На кадрах можно заметить разрушенные ангары, уничтоженную военную технику и поврежденные укрытия для личного состава.

В результате атак могла быть выведена из строя инфраструктура, в частности цеха по техническому обслуживанию и склады вооружения США.

