До половины экспортного потенциала РФ уничтожено: эксперт о ударах по нефтяным терминалам

В порту Усть-Луги сгорел терминал и все резервуары, поэтому там больше нет возможности загружать новые нефтепродукты.

Систематические удары Сил обороны по портам и нефтебазам РФ наносят больший ущерб ее экономике, чем санкции Евросоюза, сказал Radio NV авиаэксперт Константин Криволап.

"Были попадания не просто в район Усть-Луги, завода, терминала и т. д., а точно по конкретному месту, с очень большой точностью. А почти весь российский экспорт отправляют по морю. До 60 процентов – это Балтика, где-то по 25 процентов – это Новороссийск в Черном море и Козьмино на Дальнем Востоке. А сейчас, согласно данным Центра противодействия дезинформации, до 48 процентов экспортного потенциала России уничтожено. Эти деньги Путин собирался получить в мае и очень на них рассчитывал", – сказал он.

По словам Криволапа, по оценкам различных экспертов, речь идет о недополучении россиянами суммы в 8-12 млрд долларов.

"Есть данные, что Усть-Луги уже почти нет, там сгорел сам терминал и все емкости, и там некуда заливать вообще нефтепродукты", – заявил эксперт.

Он напомнил, что Силы обороны наносили удары по Ярославскому и Кировскому НПЗ, где в результате ударов также возникли довольно серьезные последствия.

"После ударов даже сгорела нефтебаза в Краснодарском крае, которая обеспечивала армию всем топливом. Мы постоянно уничтожаем такие объекты. И с точки зрения экономики это самые существенные удары, которые мы можем нанести. Это больше, чем санкции Европейского Союза", – сказал Криволап.

Влияние украинских ударов на экономику РФ

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины (2019–2020) Вадим Пристайко заявил, что такие удары, как по порту Усть-Луга, – это хороший сигнал для России, что Украина может влиять на рост цен на нефть, а значит – на российскую экономику:

"Нужно около 10 месяцев для того, чтобы повышение цены на нефть изменило структурные проблемы, которые появились в их экономике. А у них действительно серьезные структурные проблемы, которые не лечатся быстрыми поступлениями долларов".

К тому же, по словам дипломата, сейчас еще нет влияния изменения цены на реальные поступления, потому что большая часть проданного – это нефть, которая физически поступала на танкеры.

