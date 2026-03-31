В РФ пригрозили странам ЕС, если они предоставят воздушное пространство украинским дронам

Песков назвал удары по территории России "террористической деятельностью".

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "примет ответные меры", если страны Европейского Союза предоставят свое воздушное пространство для атак украинских дронов на Россию. Его слова цитируют росСМИ.

По словам Пескова, российские военные отслеживают ситуацию и "готовы сделать необходимые выводы".

"Безусловно, мы считаем, что, если происходит предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против РФ, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры", - заверил пресс-секретарь главы РФ.

В Эстонии упал дрон, который должен был атаковать Усть-Лугу

Ранее ERR сообщало, что в ночь на 31 марта воздушное пространство Эстонии нарушили несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам руководителя отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии, полковника Уку Арольда, дроны могли сбиться с курса из-за работы российских средств РЭБ.

Фрагменты одного дрона были найдены в сельской общине недалеко от Тарту. Эстонские силы обороны зафиксировали нахождение нескольких аппаратов в своем воздушном пространстве с помощью радаров и поднятых по тревоге истребителей НАТО.

