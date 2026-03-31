Украинские дроны 'выключили' один из крупнейших НПЗ России минимум на месяц, – Reuters

Темпы восстановления предприятия будут зависеть от того, насколько быстро снова заработают ключевые российские порты на Балтике.

Российский нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши Ленинградской области, который на прошлой неделе подвергся результативной атаке украинских дронов, может частично возобновить работу через месяц. В течение месяца ожидается возобновление работы трех из четырех основных установок предприятия.

Источники Reuters в нефтеперерабатывающей отрасли РФ добавляют, что частичное возобновление работы одного из крупнейших российских НПЗ позволит предприятию производить моторное топливо. В то же время издание отмечает, что темпы возобновления работы предприятия будут зависеть от того, как быстро ключевые российские нефтеэкспортные порты на Балтике – Усть-Луга и Приморск – смогут возобновить отгрузку нефти после атак украинских дронов.

Reuters напоминает, что 31 марта беспилотники в пятый раз за 10 дней нанесли удар по российскому порту Усть-Луга на Балтийском море. В результате атаки был поражен нефтеналивной терминал, что, вероятно, усугубит трудности России с экспортом нефти.

Видео дня

Нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши в 2024 году произвел 2 млн тонн бензина, 7,1 млн тонн дизельного топлива, 6,1 млн тонн мазута и 600 000 тонн битума.

Атаки на российскую энергоинфраструктуру

В ночь на 31 марта беспилотники в седьмой раз подряд атаковали Ленинградскую область России. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил атаку, заявив, что по состоянию на 6:00 над областью было сбито 38 беспилотников. Также он подтвердил дополнительные поражения в порту Усть-Луга.

Украинские "птички" неоднократно в течение марта посещали и другой ключевой российский порт на Балтике – Приморск. После "хлопка" порт частично возобновил экспорт нефти, но повторная атака дронов снова остановила отгрузку российской нефти.

Не забывают Силы обороны и о российских НПЗ. В частности, 21 марта дроны посетили Саратовский НПЗ. В результате удара повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

