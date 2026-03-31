На популярном китайском маркетплейсе продают копии 'Шахедов', - The Jerusalem Post

СМИ удалось найти четыре объявления о продаже копии Shahed-136 по цене от примерно 6000 до более 40 000 долларов.

В то время как Иран бомбардирует страны Ближнего Востока роями дронов, беспилотные летательные аппараты, подобные тем, что используются в войне, можно найти в интернете. Как пишет The Jerusalem Post, китайский сайт Alibaba предлагает несколько объявлений о продаже дронов, которые отнесены к категории коммерческого использования, но имеют удивительное сходство с иранским беспилотником Shahed-136.

Условия обслуживания Alibaba запрещают продажу военной техники на сайте. Однако в последние дни компания попала под пристальное внимание за размещение таких объявлений, что заставило ее удалить некоторые объявления, которые откровенно рекламировали "крылатые ракеты" и дроны.

Тем не менее, как отмечается, объявления, использующие другие ключевые слова или названия, избежали удаления, и изданию Defense & Tech от The Jerusalem Post удалось найти четыре объявления о копиях Shahed-136 по цене от примерно 6000 до более 40 000 долларов.

В чем сходство дронов

"В двух объявлениях модель дрона указана как Mosquito SM200G, тогда как в двух других модель не указана, но они выглядят одинаковыми из-за идентичных технических характеристик, таких как размах крыльев, скорость, вместимость топливного бака и т. д. Оба объявления "Mosquito" могут похвастаться способностью летать роем, которую дроны Shahed-136 используют для преодоления систем противовоздушной обороны", – говорится в материале.

Кроме того, конструкция дрона почти идентична Shahed-136, с его круглым носом и дельтаобразными крыльями.

Примечательно, что копия немного меньше и легче оригинала, и, похоже, способна перевозить меньшую полезную нагрузку (около 10 кг). Копия также имеет максимальную скорость около 150 км/ч, что делает ее немного медленнее Shahed-136.

Китай помогает Ирану получать нефтяные доходы

Как сообщал УНИАН, несмотря на блокирование Ормузского пролива для стран Персидского залива, иранские танкеры продолжают курсировать по проливу. Поэтому Иран сейчас зарабатывает почти вдвое больше от продажи нефти ежедневно, чем до начала бомбардировок со стороны США и Израиля. Таким образом иранский режим выигрывает энергетическую войну.

По словам источников The Economist, страна экспортирует 2,4-2,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, включая 1,5-1,8 млн б/д сырой нефти. Это столько же, сколько и в прошлом году. Но нефть продается по значительно более высоким ценам.

Отмечается, что большая часть доходов теперь идет в Корпус стражей Исламской революции (КСИР). А Китай играет активную роль в обеспечении потока и хранении денег. "Нефтяной бизнес Ирана опирается на три столпа: продавцы, судоходство и теневые банки", – добавили авторы.

