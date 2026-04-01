'Самолетопад' продолжается: россияне жалуются на потерю второго борта за день

Связь с самолетом прервалась над временно оккупированным Крымом.

Во вторник, 31 марта, Россия потеряла военно-транспортный самолет Ан-26.

Об этом информируют провоенные паблики врага. Сообщается, что он перевозил личный состав страны-агрессора. Предварительно, на борту находилось 30 человек.

В свою очередь, пропагандистский ресурс "РИА-Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ сообщает о том, что самолет выполнял плановый перелет над временно оккупированным Крымом, когда с ним пропала связь.

Судьба экипажа вражеского Ан-26 остается неизвестной.

В российском Минобороны отметили, что "ударного воздействия" на самолет не было. К вероятному месту инцидента направили поисково-спасательные группы.

Россия потеряла Су-34

Ранее стало известно о том, что российские войска потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34.

Провоенные паблики страны-агрессора предполагали, что борт мог разбиться во время отражения атаки дронов. Вероятно, пилот погиб, тогда как штурману удалось уцелеть.

В свою очередь, украинские СМИ допустили, что россияне могли потерять истребитель-бомбардировщик во время боевого вылета. Противник использует Су-34 в качестве носителя управляемых авиабомб.

Отметим, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины о сбитии вражеского истребителя не сообщал.

