США игнорировали начало эры дронов, теперь их секретные объекты под прицелом, – The Atlantic

Неизвестные дроны фиксировали вблизи важных объектов на территории США.

В течение последних двух лет Украина эффективно использовала в войне небольшие, недорогие, но в то же время сложные и смертоносные средства – дроны. Между тем Соединенные Штаты Америки уделяли этому мало внимания, и аналитики уже говорят, что в Вашингтоне недостаточно готовы к новой эре войны.

Об этом говорится в материале The Atlantic. Автор упомянул о недавнем появлении дронов над американской базой Барксдейл в Луизиане, где хранится ядерное оружие. Несколько дронов находились над объектом в течение четырех часов – сообщалось, что эти средства были устойчивы к радиоэлектронному подавлению.

Не исключено, что у операторов дронов был список целей, которые они должны были проинспектировать. Еще одним вариантом автор называет отправку беспилотников для проверки оборонных систем США.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что на базе Барксдейл дислоцируются 2-е и 307-е бомбардировочные крылья, каждое из которых имеет в своем составе десятки бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Эти самолеты входят в состав ядерной триады США, состоящей из бомбардировщиков, наземных баллистических ракет и подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами. На базе Барксдейл расположено Командование глобального удара, которое руководит компонентами ядерной триады, принадлежащими ВВС", – говорится в материале.

Хотя официально Соединенные Штаты не разглашают, где именно хранится ядерное оружие, но Барксдейл представляется вероятным местом его расположения, говорит автор.

Размер дронов над Барксдейлом свидетельствует о том, что они запускались с территории США иностранными субъектами. Обычно такие беспилотники могут находиться на расстоянии 20-50 километров от операторов, отмечает издание.

Чем инцидент напоминает войну в Украине

Автор утверждает, что появление неизвестных дронов над американской базой похоже на операцию "Паутина", которую в июне прошлого года проводила Украина на территории РФ. Тогда было уничтожено или повреждено около 20 российских самолетов – в том числе тех, которые несут ядерное оружие.

И события в Барксдейле свидетельствуют о том, что ядерные бомбардировщики США столь же уязвимы, как и российские.

Кто стоит за появлением дронов над важными объектами в США

В материале говорится, что неизвестные дроны замечали и над Фортом Макнейр в районе Вашингтона, округ Колумбия. Там проживают некоторые высокопоставленные американские чиновники, среди которых госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Виновником может быть как Иран, устранение лидеров которого является приоритетом США, так и Россия, считает автор. В последние месяцы Москва исследовала пространство стран НАТО, используя дешевые беспилотники.

Китай также имеет возможности и вероятную мотивацию для осуществления полетов дронов над Барксдейлом. Пекин, несомненно, заинтересован в продолжении войны в Иране, поскольку она сокращает запасы американского высокоточного оружия большой дальности. Это может сыграть на руку Китаю в случае вторжения на Тайвань. К тому же, китайские воздушные шары неоднократно совершали разведывательные полеты над территорией США.

Как противодействовать угрозе дронов

Автор напомнил, что Украина первой сделала войну дронов центральным элементом своей оборонной стратегии, что побудило Россию применить собственные беспилотники. Киев и Москва по сути вступили в гонку, чтобы противодействовать вражеским БПЛА, одновременно улучшая собственные разработки.

"Пожалуй, важнейшим достижением в борьбе с дронами стали недорогие и многочисленные новые дроны-перехватчики Украины, которые хорошо проявили себя против иранских дронов-камикадзе Shahed", – говорится в материале.

Сейчас Соединенные Штаты сталкиваются с теми же проблемами, что и Россия. Это тоже большая страна, которая имеет обширное воздушное пространство и большое количество целей, которые нужно защищать. Глобальная система противодействия дронам потребует времени и денег. К тому же, учитывая темпы развития этой сферы, система может устареть еще до того, как будет готова.

Штаты могли бы защитить свои объекты, разместив их в укрепленных ангарах. Но это дорого. К тому же, ангары можно пробить ракетами.

"Вашингтону нужно пересмотреть использование укрепленных укрытий для своих бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, хотя они и стоят дорого. Как минимум, он должен последовать примеру Украины и размещать свои жизненно важные военные объекты под другими видами защитных укрытий или даже сетками. И он должен гораздо быстрее закупать и развертывать дроны-перехватчики – опять же, так же, как это так успешно сделала Украина против "Шахедов", – объясняет автор.

В конце концов, он пришел к выводу, что Соединенные Штаты все еще не готовы к радикально новой форме ведения боевых действий. И дроны над Барксдейлом дают представление о том, насколько высокой может оказаться цена.

Мир заинтересован в украинских технологиях

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко рассказывает, что украинские дроны заинтересовали немало стран-партнеров на фоне войны на Ближнем Востоке. Речь идет как о воздушных БПЛА, так и о морских системах. По его словам, экспортный потенциал украинского оборонного сектора в 2026 году может составить "несколько миллиардов долларов".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщал о соглашениях в оборонной сфере с несколькими странами Персидского залива. Запросы о таком сотрудничестве поступили еще от двух стран региона. Речь идет о Бахрейне и Омане.

