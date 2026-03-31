Графики отключений на среду: будут ли выключать свет в первый день апреля

Ситуация в энергосистеме может измениться, отметили энергетики.

В среду, 1 апреля, во всех регионах Украины с 12:00 до 17:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

При этом для бытовых потребителей отключений света в первый день апреля не запланировано.

Энергетики подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. В "Укрэнерго" призвали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Несмотря на улучшение погодных условий и уменьшение сезонной нагрузки на энергосистему, энергетический террор России не прекращается. Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

30 марта в Минэнерго сообщили, что РФ в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях тогда временно остались без света.

28 марта в связи с отключением электроэнергии на объектах "Киевводоканала" отсутствовало водоснабжение на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах Киева.

Российская агрессия провоцирует сбои в энергосистеме не только в Украине, но и в соседних странах. Так, из-за атаки Российской Федерации на Украину Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней после отключения ЛЭП "Исакча-Вулканешты".

