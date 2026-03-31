Канал 'Лачен пишет' распространяет насилие и дискредитирует власть, - исследование 'Опоры'

В постах телеграм-канала "Лачен пишет", принадлежащего известному блогеру и волонтеру Игорю Лаченкову, фиксируются признаки системных дискредитационных кампаний, использование агрессивной риторики и распространение нарративов, которые во время войны подрывают доверие к государству.

Такой вывод сделала в своем исследовании гражданская сеть "Опора", считающая, что речь идет не просто о блогерской критике, и что она - из-за более чем полуторамиллионной аудитории - оказывает значительное влияние на общественные настроения.

Всего в рамках исследования было проанализировано более 60 каналов.

Как сообщает Наше місто, исследование "Опоры" фиксирует, что в Telegram проходят скоординированные дискредитационные кампании против органов власти, прежде всего на местном уровне. Они носят системный характер и сосредоточены на руководителях Киева, Николаева и Одессы, реже - Днепра и Черкасс. В этих процессах фигурирует и Игорь Лаченков. В его контенте регулярно появляются материалы, направленные на дискредитацию мэров Виталия Кличко и Бориса Филатова:

Во время войны, когда враг систематически пытается расшатать ситуацию внутри страны и подорвать доверие к государственным институтам, распространение подобных нарративов выходит за пределы "критики" - оно работает в интересах Кремля".

Сам Лаченков, отмечает издание, позиционирует себя как волонтер и активист, а свои посты против ряда публичных лиц называет критикой, но, согласно исследованию "Опора", отмечает Наше місто, выглядит это скорее как прикрытие. В исследовании дается четкое разграничение между конструктивной критикой и явной дискредитацией:

"Легитимная критика основана на фактах или аналитике, описывает конкретные действия или бездействие власти без использования оскорбительной или пренебрежительной лексики, а дискредитация имеет место тогда, когда критика сопровождается оскорблениями, обобщениями, сарказмом или преувеличением, которые формируют представление о власти как о преступной, беспомощной или враждебной"

Также в телеграм-канале блогера организация обнаружила многочисленные нарушения, касающиеся унизительной и дискриминационной риторики, что противоречит пониманию конструктивной критики. В качестве примера общественная организация приводит оскорбления, которые звучали из уст блогера в адрес киевской городской планы, нардепа Кузьминых и Даниила Гетманцева.

Отдельным элементом этих кампаний, отмечает издание, является маскировка атак под видом "разоблачения" коррупции с признаками рекламы. Подобные кейсы, подсчитали исследователи, зафиксированы в канале "Лачен пишет" дважды: сначала во время информационных атак на Кличко, а затем - в конфликте с мэром Днепра. Тогда Лаченков направил аудиторию на телеграм-канал "Серый Крот", после чего его подписка выросла с 28 до 42 тысяч. Сам канал, который позиционируется как днепровский, с высокой вероятностью имеет российский след.

"Опора" также обращает внимание на характер этих атак: они строятся вокруг нарратива о "моральной деградации" местной власти и "обогащении на войне", а риторика Лаченкова, называющая Филатова "мародером", указывает на то, что его публикации вписываются в более широкую информационную кампанию против местного самоуправления.

В целом "Опора" зафиксировала кампании как минимум против четырех должностных лиц: городского головы Николаева Александра Сенкевича, народного депутата Даниила Гетманцева, министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. Часто они, говорится в публикации, происходят синхронно: например, во время информационной волны против Ляшко похожие публикации одновременно появлялись и у Лаченкова, и на канале "Джокер", что может указывать на скоординированный характер кампаний, к которым причастен Лаченков.

