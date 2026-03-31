Военной мощи может не хватить для победы над Ираном: CNN о вариантах для Трампа

США ищут пути к победе на Ближнем Востоке.

В начале войны США и Израиля против Ирана казалось, что преимущество на их стороне, но Ирану удалось превратить свои немногочисленные преимущества в болезненные точки давления на США. И сейчас, считают авторы CNN, он захватил стратегическую инициативу, и теперь война превратилась в "соревнование рычагов влияния".

В настоящее время, пишут авторы, президент США Дональд Трамп ограничен в вариантах, и один из рассматриваемых вариантов – захват нервного центра экспорта иранской нефти на острове Харг. Отмечается, что такой шаг "может задушить иранскую экономику, но нет никакой гарантии, что режим капитулирует". В то же время Трамп утверждает, что за кулисами разворачивается продуктивная дипломатия с Ираном.

Аналитики, изучающие отправку воздушно-десантных войск США на Ближний Восток, предполагают, что терпение Трампа иссякает и он может приказать американским войскам захватить остров Харг или другие острова в проливе.

Еще один вариант, который может рассматривать Трамп, заключается в постепенной отмене нефтяных санкций против Ирана. Это может оживить дипломатические переговоры стран и не рассматривать решение конфликта исключительно военным путем.

Однако именно давление через закрытие пролива дает Ирану непропорционально большую силу. И это влияние растет со временем.

"И время для терпения Трампа истекает. Если настоящая дипломатия не состоится в ближайшее время, его могут неумолимо подтолкнуть к эскалации, которая сделает для него невозможным отступление и принятие урегулирования – какой бы ценой это ни стоило", – говорится в статье.

Издание привело мнение Триты Парси из Института ответственного государственного управления Куинси: "Как только он утратит эту способность, его стимулы для ухода из зоны конфликта, по сравнению со стимулами для ускорения темпов, снова сместятся в неправильном направлении. Поэтому иранцам нужно осознать, что у них нет бесконечного времени, хотя, вероятно, у них его больше, чем у Трампа".

Авторы пришли к выводу, что Соединенные Штаты и Иран обладают преимуществами, которые могут оказаться решающими, но они должны "осторожно разыгрывать свои карты", чтобы не привести себя, а также мир, к катастрофе.

Напомним, что, по мнению министра обороны США Пита Хегсета, ближайшие дни "будут решающими" в войне с Ираном. Он подчеркнул военное превосходство США над Ираном. В то же время президент Дональд Трамп полностью не отверг вариант силой заставить Иран отказаться от блокирования Ормузского пролива.

Однако, по мнению экспертов, военный ход событий, который поставит под угрозу жизни американцев, все равно может не привести к окончанию войны. Вероятным лучшим вариантом могло бы быть установление морской блокады против судов, считают они.

