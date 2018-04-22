Глава МИД Германии ожидает на взнос России к миру в Украине и Сирии

Гайко Маас ждет, что Россия перейдет на конструктивные рельсы в урегулировании кризисов в Сирии и Украине. Эти темы будут главными на встрече глав МИД Большой семерки.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) в субботу, 21 апреля, перед отбытием на встречу глав МИД стран Большой семерки (G7) в Торонто анонсировал ее главные темы: кризисы в Сирии и на Востоке Украины.

Он подчеркнул, что для их решения нужны "мощные международные институты и открытый диалог", сообщает DW.

Маас настаивает на том, что Россия должна сделать конструктивный вклад к мирному процессу в Сирии, где под эгидой ООН должно быть найдено "немедленное политическое решение". Пока его коллеги по ЕС не высказались за присоединение к США в вопросе введения экономических санкций в отношении РФ за ее действия в Сирии. Маас в свою очередь ранее отмечал, что конфликт в Сирии "не может быть решен без России".

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В начале апреля президент Украины Петр Порошенко и Гайко Маас обсудили перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Они сошлись на том, что миротворцы должны размещаться на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, включая участок украинско-российской границы.

Саммит лидеров G7 2018 года, который состоится в квебекском Шарлевуа в июне, в фокусе будет иметь права женщин и достижение гендерного равноправия. Это ранее анонсировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Оттава по принципу ротации председательствует в течение года в объединении, в который также входят Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.