В Москве умерла звезда фильма "Любовь и голуби"

12:39, 21 апреля 2018
Мир
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Умерла российская актриса Нина Дорошина / кадр из х/ф &quot;Любовь и голуби&quot;

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной смерти стала болезнь системы кровообращения. 

"Утром её сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти её не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду из-за проблем с сердцем к актрисе уже приезжала скорая, однако Дорошина отказалась от госпитализации.

Как сообщал УНИАН, у российского актера Николая Караченцова, у которого в прошлом году обнаружили неоперабельную опухоль легкого, сейчас последняя стадия заболевания.

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Теги: #актриса