Трамп о книге экс-директора ФБР: я никогда не просил Коми о личной преданности

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны бывшего главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми в его книжке, продажа которой должна начаться уже 17 апреля.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Я никогда не просил Коми о личной преданности. Я вряд ли даже знал этого парня. Еще одно из его многих лживых заявлений. Его «записки» – это самовосхваление и фейк!» – написал Трамп.

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE!