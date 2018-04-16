Трамп о книге экс-директора ФБР: я никогда не просил Коми о личной преданности

06:05, 16 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Я никогда не просил Коми о личной преданности. Я вряд ли даже знал этого парня. Еще одно из его многих лживых заявлений. Его «записки» – это самовосхваление и фейк!» – написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, бывший директор ФБР Джеймс Коми в новой книге обвиняет президента США Дональда Трампа в том, что он «неэтичный», неправдивый, и сравнивает его с «боссом мафии», который требует абсолютной лояльности от подчиненных.

«Ему безразлична истина, ему безразличны демократические институты. Весь стиль его руководства персонализированный. Он эгоманьяк, который требует от окружения безоговорочной личной преданности», – пишет Коми о Трампе.

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Теги: #Дональд Трамп#Джеймс Коми