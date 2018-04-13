Экс-директор ФБР жестко раскритиковал Трампа в своей книге: он "эгоманьяк", ему безразлична истина

Джеймс Коми был уволен с должности в мае 2017 года. Позже, на слушаниях в Сенате он выразил убеждение, что Трамп уволил его за расследование российского вмешательства.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в новой книге обвиняет президента США Дональда Трампа в том, что он «неэтичный», неправдивый, и сравнивает его с «боссом мафии», который требует абсолютной лояльности от подчиненных.

Об этом 12 апреля сообщили американские средства информации, которые получили сигнальные экземпляры книги, передает Радио Свобода.

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«Ему безразлична истина, ему безразличны демократические институты. Весь стиль его руководства персонализированный. Он эгоманьяк, который требует от окружения безоговорочной личной преданности», – пишет Коми о Трампе.

«Ему все поддакивают. И клянутся в верности. В представлении таких людей мир поделен на своих и чужих. Организация ставится выше моральных норм и выше истины. Преданность, служение ей оправдывает любую ложь в вопросах больших и малых. В общении с представителями органов прокуратуры Трамп врет и ведет себя крайне высокомерно», – отмечает бывший директор ФБР.

Коме был уволен с должности в мае 2017 года. Позже, на слушаниях в Сенате Коми выразил убеждение, что Трамп уволил его в связи с расследованием Федеральным бюро расследований связей американских официальных лиц с высокопоставленными лицами России.

Начало продаж книги Джеймса Коми запланировано на 17 апреля.