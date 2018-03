В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив – погибли пять человек (видео)

В Нью-Йорке вертолет упал в пролив Ист-Ривер возле Манхэттена, погибли пятеро пассажиров.

Читайте такжеВ Чечне разбился вертолет Ми-8, есть жертвыКак сообщает The New York Times, ссылаясь на свидетелей инцидента, красный вертолет с шестью людьми на борту следовал по популярному маршруту для осмотра пейзажей, однако летел слишком быстро и слишком резко терял высоту, пока не упал в воду.

Пилоту удалось выбраться из вертолета и позвать на помощь. На место прибыли лодки спасателей, которые пытались добраться до других пассажиров, однако извлечь их из кабины оказалось очень сложно.

Sunday Evening March 11, 2018 #PRAYERS#RIP🙏🏽 😢#HelicopterCrashed 🚁#EastRiver#Manhattan#NewYorkCity#NY#Five#Passengers Plus The #Pilot Two Fatalities, Three critical Condition & Pilot Unharmed Escape.. The company #LIBERTYHELICOPTERS#HelicopterCrashpic.twitter.com/3EMFXc3S9w