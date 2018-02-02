В Канаде разбился и сгорел вертолет – погибли три человека

По данным местной полиции, в инциденте погибли один мужчина и две женщины.

В окрестностях канадского города Драммондвилл (провинция Квебек) разбился вертолет. Погибли три неустановленных лица.

Читайте такжеВ Германии автобус с детьми врезался в стену (фото)Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные полиции, в инциденте погибли один мужчина и две женщины. При падении вертолет сгорел.

Канадский канал CTV News сообщает, что доступ к месту трагедии был усложнен из-за глубокого снега. Путь к обломкам вертолета для соответствующих служб проложила снегоочистительная машина.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 января в Кременчуге упал вертолет Ми-8, на борту которого находилось четверо человек - все погибли.