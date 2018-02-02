В Канаде разбился и сгорел вертолет – погибли три человека
18:07, 02 февраля 2018Мир
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По данным местной полиции, в инциденте погибли один мужчина и две женщины.
В канадской провинции Квебек разбился вертолет / Скриншот - CTV News
В окрестностях канадского города Драммондвилл (провинция Квебек) разбился вертолет. Погибли три неустановленных лица.
Читайте такжеВ Германии автобус с детьми врезался в стену (фото)Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные полиции, в инциденте погибли один мужчина и две женщины. При падении вертолет сгорел.
Канадский канал CTV News сообщает, что доступ к месту трагедии был усложнен из-за глубокого снега. Путь к обломкам вертолета для соответствующих служб проложила снегоочистительная машина.
Как сообщал УНИАН, вечером 25 января в Кременчуге упал вертолет Ми-8, на борту которого находилось четверо человек - все погибли.
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