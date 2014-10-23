Из-за взрыва газа в Польше обрушились три этажа жилого дома (фото, видео)

В городе Катовице на юге Польши в жилом доме на улице Шопена рано утром произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили спасатели, передает ТАСС.

"Согласно нашим данным, нет информации о судьбе трех человек. У нас нет уверенности, что они находились в этих помещениях, - сказал пресс-секретарь пожарной охраны. - Ведется разбор завалов".

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"Пожар погашен. Три этажа полностью разрушены. Есть элементы здания, которые еще могут обвалиться. Ведется процесс стабилизации пострадавшей в результате взрыва части дома", - отметил представитель спасателей.

В результате ЧП пострадали семь человек.

На месте происшествия работают около 100 спасателей и пожарных.