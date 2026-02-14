За год Россия потеряла половину зенитных комплексов 'Панцирь-С1', - СБУ

Сообщается, что этот результат является достижением спецподразделения СБУ "Альфа".

В течение 2025 года спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины дальнобойными ударами уничтожили половину имеющихся у врага зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что "Панцири" показали себя наиболее эффективным средством противодействия украинским дальнобойным дронам. Это одна из самых современных систем противовоздушной обороны, которой обладает агрессор.

"Именно поэтому системное уничтожение "Панцирей" имеет стратегическую цель – прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу. Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов", – говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что совокупная стоимость всех российских систем ПВО, которые бойцам "Альфы" удалось уничтожить в 2025 году, составляет около 4 миллиардов долларов.

Что нужно знать о ЗРПК "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" – это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия, предназначенный для противовоздушной обороны военных и стационарных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточного оружия на малых и сверхмалых высотах.

Разработка "Панциря-С1" началась в 1990-х годах в тульском КБ приборостроения как замена устаревших советских систем типа "Тунгуска" и как средство прикрытия дальнобойных ЗРК, в частности С-300 и С-400. Первые опытные образцы были продемонстрированы в конце 1990-х – начале 2000-х годов, а серийное производство развернули во второй половине 2000-х. На вооружение Вооруженных сил России комплекс официально приняли в начале 2010-х годов, после доработок, связанных с радиолокационной частью и надежностью ракет.

Особенностью "Панциря-С1" является комбинированное вооружение: он оснащен зенитными управляемыми ракетами малой дальности и двумя скорострельными 30-мм пушками. Комплекс имеет собственные радиолокационные и оптико-электронные средства обнаружения и сопровождения целей, что позволяет работать как в полностью автоматическом режиме, так и с участием оператора, а также действовать в условиях радиоэлектронного противодействия.

Точное количество изготовленных комплексов "Панцирь-С1" официально не раскрывается. По оценкам, для армии России и на экспорт было произведено несколько сотен единиц различных модификаций. Комплекс поставлялся в ряд стран Ближнего Востока, Северной Африки и других регионов.

По доступным данным из открытых источников, на начало полномасштабного вторжения в Украину Россия имела ориентировочно 100-150 систем. Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщал, что Россия производит около 30 систем "Панцирь" в год.

