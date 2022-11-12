В Вашингтоне не исключают, что Россия может попытаться снова испытать торпеду, но вода в районе испытаний вскоре начнет покрываться льдом.

Россия готовилась к испытанию торпеды с ядерной боеголовкой "Посейдон", но в последний момент корабли покинули полигон.

Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, среди кораблей, принимавших участие в подготовке, была модифицированная для специальных операций подводная лодка с крылатыми ракетами "Белгород".

Однако судна вернулись в порт, так и не проведя испытаний. США считают, что русские могли столкнуться с техническими трудностями.

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"Это можно рассматривать как часть более широкой картины и недавней военной практики России, отправляющей плохо обученные и недостаточно оснащенные войска в Украину. Военная промышленность России переживает непростые времена, и мы также видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичной военной продукции дают эффект и должны продолжаться", - сказал CNN западный дипломат.

В Вашингтоне не исключают, что Россия может попытаться снова испытать торпеду, но отмечают, что вода в районе испытаний вскоре начнет покрываться льдом, что ограничит окно для операций.

Торпеда Посейдон и подлотка "Белгород": что известно

Торпеда "Посейдон" способна нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Президент РФ Владимир Путин впервые объявил о существовании системы "Посейдон" в своем обращении к нации в 2018 году, назвав ее "инновационным" новым оружием. "Ядерный энергоблок уникален своими небольшими размерами, предлагая при этом удивительное соотношение мощности и веса. Он в сто раз меньше, чем те, что стоят на современных подводных лодках, но все же мощнее и может в 200 раз быстрее переходить в боевой режим, то есть выходить на максимальную мощность", - сказал тогда Путин.

"Белгород" на сегодня является самой длинной подводной лодкой (более 180 м) в ​​океане. Подлотка была спущена на воду в 2019 году и должна была быть передана ВМФ России в 2020 году после испытаний, но они были отложены якобы из-за пандемии коронавируса. Сроки первого развертывания субмарины не указаны.

"Белгород" может нести до восьми "Посейдонов", хотя некоторые эксперты по вооружению говорят, что ее полезная нагрузка, скорее всего, составит шесть торпед.

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