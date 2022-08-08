Идея создать ядерную торпеду для удара по США появилась еще при Сталине.

Создать оружие для уничтожения миллионов гражданских одним ударом – действительная и, к сожалению, вполне реалистичная мечта Путина. Речь идет о специальной ядерной торпеде "Посейдон", фактически беспилотной атомной подлодке, со сверхмощным ядерным зарядом в 100 мегатонн (грубый эквивалент 55 атомных бомб сброшенной на Хиросиму). Кстати, название оружия, которое должно уничтожить полмира, выбирали во время общероссийского голосования.

Ее разработка продолжается, ориентировочно, с 2010-х годов и именно это оружие вошло в путинские "вундерваффе" - баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковые "Кинжал" и "Циркон", а также крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник".

Что страшнее, РФ пытается демонстрировать уверенное движение в создании "Посейдона", в частности в начале июля рашиские ВМФ уже получили носитель этого оружия - подлодку "Белгород".

Людоедский проект

Идея создать огромную торпеду с мощной боевой ядерной бомбой на борту – крайне не новая идея. Впервые она появилась еще при Сталине, когда СССР не имея ни баллистических ракет, ни трансконтинентальных бомбардировщиков пытался найти решение доставки атомной бомбы в США. Проект, получивший тогда название Т-15, развития не получил из-за малой дальности хода.

Но идея была в воздухе. После того как СССР в 1961 году испытал 50-мегатонную термоядерную "Царь-бомбу" (остается самой мощной за всю историю существования ядерного оружия), один из ее создателей, известный академик Андрей Сахаров, предложил создать специальную торпеду под 100-мегатонный ядерный заряд.

Дело в том, что вес "Царь-бомбы" составлял 26,5 тонны и она не имела никакого шанса на реальное боевое использование. В то же время торпеда с атомным реактором, имеющая почти неограниченный запас хода и значительные глубины погружения, позволяла бы легко разместить в ней такой боеприпас. А взрыв 100-мегатонного заряда позволяет уничтожить значительную часть побережья США, с портами и городами, просто физически.

Этот эпизод в своих мемуарах вспоминает сам Сахаров, признав, что когда он рассказал эту идею знакомому контр-адмиралу, тот был шокирован "людоедским характером проекта" и ему, как военному моряку "отвратительна сама мысль о массовом убийстве".

Возможности "Посейдона"

Но прошло 60 лет и такая идея не отвратительна ни Путину, ни рашистским морякам, ни, судя по всему, хоть кому-то в РФ. На презентации проекта "Посейдон", тогда еще под названием "Статус-6", назначение указано прямо: "поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон большого радиоактивного заражения, непригодных для ведения в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и другой деятельности в течение длительного времени".

Для того чтобы понять результат взрыва 100-мегатонной ядерной бомбы, можно использовать симуляцию NukeMap от историка науки и ядерного оружия, профессора Технологического института Стивенса Алекса Веллерштейна и взорвать ее в порту Санкт-Петербурга.

Сразу после взрыва от родного Путина ничего не останется ничего в принципе. В радиусе 8 км от эпицентра все превратится в пар на молекулярном уровне. На месте взрыва образуется кратер глубиной 430 метров и диаметром 3,5 км. Ударная волна, мощность которой будет достаточной для уничтожения домов, докатиться до пригородов, в частности, до Петергофа. На расстоянии 64 км от эпицентра люди получат ожоги третьей степени, что гарантирует медленную смерть в муках в течение нескольких суток.

Но это еще не все, потому что взрыв ядерной бомбы – это радиационное загрязнение. А поскольку такой взрыв будет на крайне малой глубине, почти на поверхности, это приведет к максимально возможному радиационному загрязнению.

Если ветер будет в сторону Москвы, то след с "мощностью" в 1000 рад (совершенно смертельная доза, в 10 раз выше чем нужно для получения лучевой болезни первой степени) дотягивается до столицы РФ. На своем пути оно "зажарит" Валдай и Тверь. Приблизительный уровень в 100 рад (один час пребывания для получения лучевой болезни) заденет Новгород, Владимир, Тамбов и дотянется до Саратова. А "легкие" радиоактивные осадки с мощностью 1 рад, которые сделают непригодной землю для жизни, упадут уже на территории Казахстана.

Но для нанесения сокрушительного удара при использовании "подводной" 100-мегатанной ядерной бомбы нет необходимости даже подплывать к берегу. После ее взрыва на глубине образуется радиоактивное мегацунами. Высота волны на дальности 9 км может составлять до 450 метров, на расстоянии 185 км – до 22 метров. Для понимания авария на АЭС в Фукусиме произошла из-за цунами высотой 14-15 метров. На дальности 925 км высота цунами снизится до 4,6 метра.

Особенности "Посейдона"

Для РФ, которая имеет возможность повторить ядерную бомбу, созданную еще в 60-х годах, главным вопросом является создание ее носителя - "Посейдона". А в этом российская военная промышленность столкнулась с определенными сложностями.

Единственная возможность "Посейдона" проплыть хотя бы несколько тысяч километров незамеченным – это габариты. Даже учитывая заявленное максимальное погружение на глубину до 1 км, оно будет беспомощным, если задачей будет взорваться поблизости от берега, где глубины значительно меньше.

Известны данные по размерам "Посейдона": 1,8 метра в диаметре, 20 метров в длину при общем весе 100 тонн. Это обусловило создание специального миниатюрного ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Такие реакторы создавались еще в 50-60-х годах, но оказались крайне капризными, а их использование на подлодках в СССР постоянно сопровождалось отказами и авариями. В частности, в 1968 году во время аварии на К-27 весь экипаж из 105 человек получил значительные дозы радиации, девять человек скончались в первые дни после аварии.

Но этот реактор остается единственной сложностью проекта. Система наведения на основе инерциальной системы и аналога Tercom, но относительно рельефа дна, технологии известны в РФ. Малошумность, при заявленных габаритах, а главное – при условии тихого хода на значительных глубинах, для "Посейдона" вполне логичны. Возможность достичь скорости в 200 км/ч, опять же благодаря габаритам и реактору нового типа, для которого характерной возможностью является резкий выход на максимальную мощность - теоретически достижимо.

В то же время, статус готовности разработки сейчас неизвестен. В 2019 году минобороны РФ заявило о проведении уже "полигонных испытаний комплекса" и приложило крайне непонятное видео.

Проблемы "Посейдона"

Но, несмотря на ужасы Кремля, "Посейдон" имеет концептуальный недостаток. Во-первых, если даже представить, что сама мега-торпеда неуязвима, то крайне уязвим ее носитель - атомная подлодка. За выходом в море даже гипотетических носителей "Посейдона" будут следить гораздо внимательнее, чем это можно представить.

Известно, что за каждой российской подлодкой непременно следуют американские субмарины. И фактором, позволяющим уничтожить подводный носитель ядерных ракет, является открытие пусковых шахт, что хорошо слышно под водой. Поэтому обо всех тренировочных запусках стороны предупреждают друг друга заранее.

И в случае с носителем "Посейдона" ситуация будет аналогичной, для атаки носителя и самой торпеды достаточно будет просто звука выхода торпеды из шахты. При этом реакция будет моментальной, потому что иначе "Посейдон" пойдет на недостижимую глубину или наберет максимальную скорость.

Реальная боевая эффективность "Посейдона" упирается в надежность и сроки жизни реактора. Иначе запускали бы его прямо от причала. Дальность морского пути от Мурманска до Нью-Йорка – 7,5 тысячи км, до Флориды – 8,8 тысячи км. От Камчатки до Калифорнии – 7 тысяч км. То есть, при заявленной дальности "Посейдона" в 10 тысяч км, дополнительный и крайне ценный подводный носитель просто не нужен.

Поэтому, учитывая создание специального носителя, в реальную возможность "Посейдона" преодолевать в автономном режиме тысячи километров не верят даже разработчики.

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