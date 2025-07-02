Противопехотные мины будут служить как заградительные сооружения и фактор сдерживания врага, утверждает Вениславский.

Для того, чтобы украинские производители начали производство противопехотных средств поражения, достаточно лишь денонсации Оттавской конвенции. Об этом сказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во время брифинга Федор Вениславский.

Он отметил, что наше государство способно наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у государств, которые не ратифицировали конвенцию.

"Сейчас уже идет подготовка к производству таких средств сдерживания в Украине", - подчеркнул нардеп.

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По его словам, противопехотные мины будут служить как заградительные сооружения и фактор сдерживания врага. Они будут устанавливаться с картами минных полей, что позволит быстро разминировать территории после завершения боевых действий.

Выход Украины из Оттавской конвенции

Как сообщал УНИАН, 29 июня стало известно, что Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Об этом заявил народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Только что мне сообщили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин", - заявил он.

Костенко подчеркнул, что это шаг, которого давно требовала реальность войны.

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