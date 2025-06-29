По словам Костенко, соответствующий указ уже подписал президент, впрочем, этот вопрос еще должен быть рассмотрен парламентом.

Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Только что мне сообщили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин", - заявил он.

Костенко подчеркнул, что это шаг, которого давно требовала реальность войны. "Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", - подчеркнул парламентарий.

Видео дня

В то же время он отметил, что теперь ожидается рассмотрение этого вопроса в ВР. "Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", - написал Костенко.

Европейские страны выходят из Оттавской конвенции - что известно

Как сообщал УНИАН, Конвенция о запрещении использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была подписана в 1997 году. Она также требует от участников разминировать загрязненные территории и уничтожить имеющиеся запасы таких мин.

После начала полномасштабной войны в Украине Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции. Это решение объясняется необходимостью обеспечить защиту своих границ.

После также Финляндия, которая имеет общую границу с Россией, решила выйти из Оттавской конвенции. Президент страны Александр Стубб отметил, что Финляндия предана своим международным обязательствам по ответственному использованию мин и всегда будет оставаться ответственным игроком в мире, защищая свою безопасность и оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: